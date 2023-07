Le truffe più comuni per chi prenota una vacanza online: tutti i pericoli in cui ci si può imbattere

I consigli dell’associazione dei consumatori Consumerismo No Profit per evitare spiacevoli raggiri quando si prenotano le vacanze online. Tutto ciò che bisogna sapere

Andare in vacanza non è più un’attività così tranquilla come spesso si crede. Già al momento della prenotazione bisogna fare i conti con diversi aspetti che possono rivelarsi deleteri.

Infatti può sempre capitare di avere a che fare con annunci di finti alloggi, phishing e truffe via e-mail così come testimoniato anche dall’associazione dei consumatori Consumerismo No Profit. Non resta che capire quali sono i casi più comuni che si possono verificare in questi frangenti.

I possibili inconvenienti a cui si va in contro quando si prenota una vacanza sul web

Un esempio piuttosto classico è quello di creare annunci attraenti con foto e descrizioni di proprietà che non esistono o che in realtà non sono disponibili per l’affitto. Vengono poi chiesti potenziali affittuari di effettuare dei pagamenti anticipati per prenotate l’alloggio, ma successivamente i truffatori spariscono con i soldi e fanno perdere le loro tracce.

Possono essere inoltre creati siti web fasulli che hanno tutte le sembianze di agenzia di viaggi con tanto di offerte allettanti per voli e pacchetti vacanze. Stesso dicasi per gli alloggi. Anche in questo caso una volta espletata la procedura di pagamento non si riceve nessuna ricevuta di prenotazione e si scopre poi che l’esborso economico è stato fatto per servizi inesistenti.

Non può mancare il phishing con cui ormai dobbiamo imparare a convivere. I truffatori inviano email contraffatte che sembrano provenire da compagnie aree, hotel o agenzie di viaggio. L’obiettivo è ottenere i dati personali o finanziari delle persone facendoli cliccare su link o semplicemente portandoli a rispondere alle email.

Un’altra triste frontiere è quella di contattare le ignare vittime al telefono e sedurle con offerte di vacanze straordinarie o premi in cambio di pagamenti immediati per assicurare la prenotazione o per coprire le spese amministrative. Insomma meccanismi piuttosto consolidati in apparenza facili da intuire.

Purtroppo però non tutti hanno la stessa dimestichezza con queste situazioni. Per questo l’associazione dei consumatori Consumerismo No Profit consiglia di fare attenzione e fare ricerche sui fornitori di servizi, utilizzare siti web sicuri e soprattutto non condividere mai i propri dati sensibili con nessuno. Meglio affidarsi a portali che possano vantare una sicura affidabilità e che consentano di utilizzare metodi pagamento sicuri e tracciabili. La voglia di andare in vacanza non deve mai sfociare in un abbassamento della guardia. Purtroppo in giro c’è sempre qualcuno pronto ad approfittarsene.