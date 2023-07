Montascale per disabili, quanto costa e come risparmiare sul prezzo finale

I montascale sono indispensabili quando per le persone con difficoltà motorie nasce la necessità di superare le scale in modo sicuro e confortevole. Ma quanto costa un montascale?

Il montascale è uno strumento indispensabile per aiutare disabili ed anziani ad affrontare le scale in modo confortevole e sicuro. In commercio, è possibile trovare diverse tipologie di montascale:

• a poltroncina, poco ingombranti e adattabili a tutti i tipi di scale, particolarmente indicati per le persone anziane;

• a piattaforma, adatti al trasporto di persone in carrozzina e disabili con o senza accompagnatore, ma leggermente più ingombranti rispetto ai montascale a poltroncina;

• mobili, che possono essere smontati e trasportati da un luogo all’altro per i quali, però, è necessaria la presenza di un accompagnatore.

Ovviamente, ogni montascale viene progettato e realizzato in base alle esigenze di chi deve usufruirne, per cui, è difficile stimare un prezzo univoco. Infatti, sono diversi i fattori che incidono sul prezzo di un montascale. Innanzitutto, il modello di montascale scelto, la tipologia e la lunghezza delle scale, ma anche l’eventuale presenza di finiture personalizzate o installazioni particolari.

Ad ogni modo, l’acquisto di un montascale rappresenta una spesa importante che oscilla tra i 4 mila ed i 15 mila euro. Nello specifico, un montascale per scale dritte può costare dai 4 mila ai 7 mila euro, sale tra i 9 mila ed i 15 mila il prezzo per un montascale per scale curve. Costa tra i 5 mila ed i 6 mila euro un montascale per esterni, mentre, oscilla tra i 6 mila ed i 12 mila euro il prezzo per un montascale a pedana. Tuttavia, esistono diverse agevolazioni fiscali che consentono un notevole risparmio sull’acquisto di un montascale ed in alcuni casi è possibile ottenerlo gratuitamente.

Montascale per disabili: agevolazioni per l’acquisto

Sostenere le spese per l’acquisto di un montascale per disabili può essere davvero impegnativo. Fortunatamente, sono previste diverse agevolazioni che consentono di risparmiare un bel gruzzoletto o, meglio, ottenerlo in maniera totalmente gratuita.

Si tratta di agevolazioni fiscali concesse dallo Stato alle persone disabili e a chi affronta delle spese utili all’abbattimento delle barriere architettoniche. Tra queste ricordiamo, anzitutto, le detrazioni IRPEF del 50% delle quali qualsiasi contribuente può usufruire. In questo caso, il 50% della spesa sostenuta viene suddivisa in dieci anni e detratta nella dichiarazione dei redditi. Qualora il montascale venga utilizzato da un portatore di handicap, riconosciuto e certificato dal Servizio Sanitario Nazionale, è possibile usufruire di un’ulteriore detrazione del 19%. Hanno poi diritto all’IVA agevolata al 4%, le persone che rientrano nei requisiti previsti nel D.P.R. n. 633/72. In più, per questo tipo di installazioni, spesso, sono previsti contributi o agevolazioni statali e/o regionali a fondo perduto.

Infine, è possibile ottenere gratuitamente un montascale attraverso l’ASL. In pratica, è possibile beneficiare del comodato d’uso, ovvero, chi ne ha bisogno potrà servirsi del montascale di proprietà dell’ASL, per un tempo o un uso determinato con l’obbligo di restituirlo. Ovviamente, il beneficio è riservato solo per chi dimostra che il montascale rappresenta l’unico modo per superare le barriere architettoniche presenti all’interno o all’esterno della propria abitazione.