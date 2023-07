Biglietto aereo a vita: la storia dell’uomo che accumulato 37 milioni di chilometri

L’uomo ha fatto un investimento pagando ben 290 dollari per volare a vita. Ecco la sua storia e quanti chilometri ha accumulato finora

Comprare un biglietto aereo a vita per poter fare tutti i viaggi che si desidera. Può sembrare più la trama di un film (d’altronde George Clooney ne ha fatto uno ispirato all’avvenimento in questione) piuttosto che un fatto realmente accaduto. Ed è invece seppur possa apparire incredibile questa storia è tangibile e quanto mai curiosa.

Il protagonista è Tom Stuker cittadino statunitense del New Jersey che nel 1990 ha deciso di acquistare un biglietto aereo valido per tutta la vita pagando una cifra ampiamente inferiore a quella che gli sarebbe costata prendendo ogni volo singolarmente. Per rendere l’idea basta pensare che ha percorso 37 milioni di km di volo.

La storia di Tom Stuker: “È stato il miglior investimento della mia vita”

Il tutto è iniziato quando aveva 36 anni e decise di acquistare il particolarissimo biglietto della compagnia aerea United Airlines pagandolo ben 290mila dollari. Una cifra che non è alla portata di tutti ma che per lui si è rivelata piuttosto produttiva. Oggi Stuker ha 69 anni e se avesse pagato di volta in volta per tutti i voli presi avrebbe speso circa 2,44 milioni di dollari.

Tra i vantaggi di questa scelta c’è anche l’aver potuto usufruire di servizi più esclusivi sia a bordo che in aeroporto. Stuker grazie alla sua lungimiranza si potuto così concedere lussuose suite d’albergo in tutto il mondo, crociere di diverse settimane, pasti gourmet e qualsiasi genere di viaggio aggiuntivo.

Stando a quanto rivelato da Washington Post una volta incassati 50.000 dollari di buoni regalo Walmart li ha utilizzati avvalendosi anche di altre agevolazioni e sconti per rifare la casa del fratello. Purtroppo però questo lungo viaggio non è stato sempre tutto rose e fiori. Ha infatti dovuto assistere anche a scene terribili come la morte di alcuni passeggeri in seguito a dei malori. Tra le vittime anche un suo socio in affari.

Nonostante ciò non ha nessuna intenzione di fermarsi. Vuole proseguire il volo infinito che finora l’ha portato in oltre 100 paesi del mondo. Infine si è lasciato andare anche ad una battuta sull’impatto ambientale: “L’aereo volerà comunque con o senza di me. Il discorso sarebbe differente se volassi su un jet privato”. Sicuramente non ha tutti i torti, ma a prescindere da ciò il suo esempio probabilmente sarà preso come spunto da molti giovani facoltosi.