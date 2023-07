Guadagnare (tanto) tramite ChatGPT: quali sono i settori più remunerativi

In alcuni campi chatbot e intelligenze artificiali semplificano il lavoro e si rivelano piuttosto proficue. Chiaramente bisogna essere in grado di saperle usare

L’intelligenza artificiale rappresenta il futuro a livello mondiale, ragione per cui è stato coniata la denominazione The AI Gold Rush ovvero la corsa all’oro dell’intelligenza artificiale. E come accade in questi chi prima arriva più guadagna. Per capire come appropriarsi di questo oro è necessario comprendere quali sono i settori che generano i migliori profitti.

A tal proposito può essere molto utile un’intervista realizzata dal Washington Post che ha intervistato alcuni professionisti che a causa dell’intelligenza artificiale hanno perso il loro posto di lavoro. Ecco secondo il loro parere quali sono i macro settori da tenere maggiormente in considerazione.

Come guadagnare con ChatGPT: ecco tutte le opportunità

Per chi non lo conoscesse ChatGPT è un modelle di rete neurale progettato per generare testo simile a quello umano attraverso algoritmi avanzati di apprendimento automatico. È stato addestrato ad un vasto corpus di testi da Internet che gli ha permesso di apprendere una notevole quantità di informazioni. Può generare risposte su molteplici argomenti come scienza, storia, intrattenimento e tanto altro.

Tornando però alle questioni meramente pratiche uno dei modi attraverso cui guadagnare con ChatGPT è il marketing digitale. L’intelligenza artificiale può generare contenuti per i social media e newsletter. Possiamo avvalercene anche per creare didascalie per Instagram o tweet per Twitter, risparmiando così del tempo nella creazione di contenuti.

ChatGPT dà una notevole mano anche con l’ottimizzazione dei motori di ricerca. Invece di fare ricerche manuali su parole chiave e scrivere contenuti, si può usare ChatGPT per creare bozze SEO da perfezionare.

Ma non finisce di certo qui. ChatGPT può essere sfruttata in modalità differenti. Ad esempio può essere una carta vincente per chi ha un e-commerce o ha intenzione di vendere i prodotti online. Tanti lo usano per ottimizzare le descrizioni e realizzarne di più accurate in modo tale che possano convincere sempre più clienti.

Il pezzo forte di ChatGPT è però il coding. Infatti può generare i codici ma completare anche quelli già esistenti e diagnosticare dei problemi. Il che è un gran bell’aiuto per gli sviluppatori visto che consente di risparmiare molto tempo. Per citare un esempio, può analizzare il codice di una pagina web suggerire delle modifiche per migliorarlo e identificare vulnerabilità e patch, progettare database, architetture di sistema. Insomma davvero uno strumento universale a patto che finisca nella mani giuste.