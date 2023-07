Vai in vacanza per qualche tempo? Come evitare i furti quando non sei in casa

Soprattutto nel corso delle vacanze estive non sono pochi gli episodi di questo tipo. Cosa bisogna fare per scongiurare il peggio e tenere alla larga i ladri

L’estate rappresenta la stagione delle vacanze per antonomasia. Nei prossimi due mesi saranno tantissimi gli italiani a partire e a lasciare le proprie case per più o meno tempo. Chi ha tempo e possibilità potrebbe anche dilungarsi per 15 giorni o 1 mese, il che potrebbe essere un problema per quanto concerne la sicurezza della propria casa.

Infatti molti ladri a luglio ed agosto fanno autentiche razzie. Un particolare che lascia sempre un po’ di paura alle persone che partono per lungo tempo. Fortunatamente però ci si può cautelare con una serie di accorgimenti che possono garantire una maggiore sicurezza e magari scongiurare spiacevoli sorprese al proprio ritorno.

Le strategie per tenere la casa al sicuro

La prima cosa che bisogna fare a prescindere è mettere una porta blindata. È infatti realizzata con un robusto telaio di acciaio e una serratura di alta qualità che la rende molto resistente agli attacchi dei ladri. Le grate alle finestre vanno di pari passo, soprattutto per chi vive ai piani bassi. Possono essere un repellente efficace contro i delinquenti.

Installare un sistema di allarme e delle telecamere è ormai quasi da prassi. Al passo coi tempi si possono gestire direttamente dal proprio smartphone o tablet, il che di certo può essere rassicurante. Questi sono tutte precauzioni da prendere a prescindere e che possono essere utili anche per una semplice uscita del sabato sera.

Tornando alle vacanze, se si lascia casa vuota per diverso tempo sarebbe opportuno nascondere gli oggetti di maggior valore. Ad esempio esporli alla finestre potrebbe spingere i ladri a rubare proprio in quel determinato appartamento. Utilizzare delle casseforti può ridurre e non poco il problema.

Se si ha un buon rapporto con il vicinato si può anche chiedere di “tenere d’occhio” la casa. Magari possono effettuare dei controlli periodici e avvisare qualora dovessero riscontrare qualcosa di irregolare. Seppur possa sembrare scontato, è fondamentale chiudere per bene porte e finestre per evitare le intrusioni dall’esterno.

Al giorno d’oggi è molto importante anche la gestione dei social network. Infatti condividere troppe info sulla propria vacanza potrebbe favorire i malviventi che così sanno di avere campo libero. Meglio postare il meno possibile, anzi è meglio farlo dopo il viaggio così almeno questo pericolo viene di fatto azzerato.