Invalidità civile parziale: la guida per capire come accedervi

Cos’è l’invalidità civile parziale e chi può accedervi.

L’Inps, istituto che si occupa di previdenza sociale, ha tra i suoi compiti quello di assegnare le pensioni di invalidità civile. Naturalmente non tutti possono accedere allo stesso tipo di sovvenzione statale, pertanto sono stati istituiti dei requisiti specifici e delle fasce di assegnazione.

Il primo elemento da tenere in considerazione è chiaramente quello del reddito, in quanto trattasi di una forma di sussidio che assegna un contributo mensile e lo calcola proporzionalmente sulla base di quanto percepito già dalla persona in questione.

Inoltre viene poi preso in analisi il requisito sanitario, in base al quale si può essere indirizzati verso una o più forme di sussidio e ci si vedrà assegnata una diversa percentuale di invalidità.

Le varie tipologie di invalidità e i requisiti richiesti

Esistono varie tipologie di invalidità, in case alle quali vengono attribuite differenti forme assistenziali. Eccone alcune:

assegno mensile di assistenza – una prestazione che spetta a chi ha visto il riconoscimento di un'invalidità parziale tra il 74% e il 99%. Chi rientra in questa fascia percepisce un assegno mensile di 313,91 euro. C'è da rispettare però un limite reddituale che è di 5.391,88 euro, oltre il quale non spetterà l'assegno;

indennità di frequenza – si verifica quando la persona in questione è un minorenne. Questi fino al compimento dei 18 anni dovrà frequentare centri ambulatoriali specializzati in abbinamento alle scuole pubbliche o private o centri di formazione. Anche in questo caso vige lo stesso limite reddituale presente per l'assegno mensile di assistenza;

pensione e indennità di accompagnamento – viene assegnata a chi ha un'invalidità ed ha compiuto il 65° anno di età. L'indennità corrisponde a un contributo mensile di 527,16 euro;

ciechi civili parziali – questa categoria, definita anche dei ventesimisti, poiché si riferisce a chi ha un residuo visivo residuo non superiore a un ventesimo a entrambi gli occhi, percepiscono una pensione di 313,91 euro al mese per 13 mensilità.

