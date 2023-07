Vuoi acquistare in sicurezza senza usare il conto corrente o la tua carta? Adesso puoi | Scopri come

Il metodo per fare acquisti in modo sicuro e pratico: quali carte scegliere

Tutti noi abbiamo almeno una carta che utilizziamo per fare acquisti vari e per lo shopping online. Sono in tanti infatti a temere che si possano celare pericoli raggiri e truffe inserendo online gli estremi dei propri metodi di pagamento. In particolare è sempre molto sconsigliato utilizzare i conti corrente o comunque gli strumenti finanziari su cui ci vengono accreditati i nostri stipendi.

Molti ricorrono perciò alle cosiddette carte prepagate, al fine di sopperire al timore di essere derubati. Il vantaggio delle prepagate è che possiamo inserire su di esse esattamente l’importo desiderato, essendo perlopiù carte ricaricabili. Tuttavia negli ultimi tempi si sta diffondendo un nuovo fenomeno, probabilmente un metodo di pagamento ancora più sicuro e da tanti apprezzato. Trattasi delle carte prepagate usa e getta. Ma in che senso si tratta di carte che vengono poi cestinate?

Cosa sono le carte usa e getta: vantaggi e svantaggi

Le carte usa e getta vengono così definite in quanto esse hanno una precisa cifra presente e non possono essere assolutamente ricaricate. Si tratta dunque di carte prepagate, ma che una volta consumate esauriscono la propria funzione e possono essere cestinate. Ricordano da questo punto di vista le vecchie schede telefoniche per i telefoni pubblici.

Esse sono dotate di un codice identificativo, quindi posseggono un numero di carta come le normali prepagate, ma sono anonime, cioè non si tratta di carte nominative. Possono essere generate direttamente online da un’app o acquistate presso i tabaccai o alcuni istituti bancari. Inoltre non sono pignorabili, dunque in casi di mancato pagamento non saranno detratti soldi dalla stessa.

I vantaggi di una monouso prepagata sono sicuramente:

la privacy , perché non hanno nominativo e le transazioni non possono ricondurre ai dati personali della persona che la utilizza;

, perché non hanno nominativo e le transazioni non possono ricondurre ai dati personali della persona che la utilizza; la sicurezza, perché permettono di fare acquisti utilizzando quel limitato credito e non c’è possibilità di clonarle.

Sicuramente uno svantaggio è l’impossibilità di ricaricarne il credito e l’impossibilità di prelevare liquidi dagli Atm, però in compenso offrono un servizio decisamente interessante.

Quali sono le carte usa e getta più consigliate

Tra le prepagate usa e getta maggiormente consigliate vi sono:

Carta flash di Intesa San Paolo, che può avere un credito massimo di 250 euro ;

di Intesa San Paolo, che può avere un credito massimo di ; Carta Revolut, che può essere creata gratuitamente purché si sia in possesso di un conto Fintech.