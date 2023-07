Ottenere un grosso sconto sulla propria spesa, ora si può | Ecco come fare

Arriva un’iniziativa che può farci risparmiare sul costo della spesa: da oggi si può ottenere un grosso sconto

In un periodo così delicato per l’economia italiana fare la spesa è divenuta davvero un’impresa ardua ed estremamente dispendiosa. Molti si rivolgono alle grandi catene di supermercati al fine di scovare le migliori offerte con volantino alla mano. Le conseguenze della crisi economica e di quella derivante dalla pandemia e successiva guerra russo-ucraina di certo non hanno migliorato la situazione, accentuando sempre di più l’inflazione e l’impennata dei prezzi delle materie di prima necessità.

A quanto pare vi è però la possibilità di utilizzare un metodo che ci fa risparmiare non poco. La soluzione è rivolgersi agli acquisti online. Da molti scoperto durante il periodo Covid, il metodo della spesa online si è rivelato per tanti italiani uno strumento utile per farsi recapitare a casa tutti i beni alimentari desiderati senza fare le lunghe file alle casse dei supermercati. Ma che offerte ci può sottoporre il mondo degli acquisti online?

Che cos’è Everli e come funziona

Arriva Everli.it, un portale che consente di effettuare la nostra spesa online scegliendo tra i migliori supermercati italiani. Con pochi click si potrà avere modo di compilare la propria lista di acquisti ed effettuare un ordine che ci recapiti a casa l’intera spesa. Questa piattaforma in continua evoluzione ha aggiunto di recente nuove città al suo archivio, ampliandosi ancora di più. Essa sta riscuotendo molto successo sia per la praticità che offre sia per gli sconti che mette a disposizione dei clienti.

Difatti il vantaggio di utilizzare Everli deriva proprio dalla possibilità di ottenere un risparmio immediato e concreto sull’ordine di spesa. Ecco come ottenere lo sconto promesso dalla piattaforma. Si potrà inserire il codice sconto PROVASPESA con cui avremo diritto a:

10 euro di sconto su una spesa di almeno 50 euro;

di sconto su una spesa di almeno 50 euro; ulteriori 40 euro di sconto sulle successive 3 spese

Come utilizzarlo

Basterà collegarsi al sito o scaricare l’app di Everli, iscriversi e cominciare a scegliere. Il cliente potrà selezionare il punto vendita preferito e che si trovi nelle proprie vicinanze e procedere all’ordine, compilando la propria lista della spesa e aggiungendo al carrello gli articoli desiderati. Si potrà usufruire poi dei bonus inserendo il codice sconto fornito da Everli e acquistare decurtando lo sconto ricevuto dal totale. Everli permette inoltre di programmare persino la consegna della nostra spesa.