Come risparmiare in autostrada: segui i nostri consigli e viaggia in modo economico

Viaggiare in autostrada può risultare costoso, soprattutto se si fanno spesso lunghi tragitti e se si ha fretta. Ecco alcuni suggerimenti per risparmiare in autostrada.

Esistono dei trucchi che ti permetteranno di risparmiare e rendere il tuo viaggio meno oneroso del solito, forse qualcuno lo conosci già ma siamo sicuri che ce ne sono molti che ancora non sai. Scopri subito come spendere meno durante i viaggi in auto.

I 5 trucchi che non conosci per risparmiare in autostrada

Ecco quali sono i suggerimenti che seguono le persone che viaggiano molto in auto per lavoro o per diletto, abbiamo selezionati i 5 migliori trucchi per fare economia sui viaggi in autostrada.

Prendi nota:

Porta il cibo da casa

Uno dei modi più semplici per risparmiare durante un viaggio in autostrada è portare il cibo da casa. Non acquistare cibo nelle aree di servizio lungo l’autostrada perché può essere molto costoso, mentre preparare uno spuntino o un pasto da portare con te ti farà risparmiare un bel po’ di soldi. Inoltre, potrai scegliere cibi sani e di tuo gradimento senza dover accontentarti di ciò che trovi sulle bancarelle delle aree di sosta.

Mantieni una velocità costante

Mantenere una velocità costante sulla strada può contribuire notevolmente al risparmio di carburante. Accelerare e frenare ripetutamente consuma una quantità maggiore di carburante rispetto a mantenere una velocità costante. Cerca di mantenere una velocità moderata e costante, evitando brusche accelerazioni o frenate improvvise. Non solo risparmierai carburante, ma renderai anche il tuo viaggio più fluido e meno stressante.

Usa Telepass, UnipolMove, MooneyGo

I possessori di tessere di abbonamento come Telepass, UnipolMove o MooneyGo possono ottenere dei vantaggi economici nelle tratte autostradali che le accettano. Queste tessere offrono sconti o agevolazioni sul pedaggio e possono aiutarti a risparmiare una buona quantità di denaro nel corso dell’anno. Verifica se hai diritto a una di queste tessere e utilizzale per ottenere risparmi sui tuoi viaggi in autostrada.

Controlla i pneumatici per risparmiare in autostrada

Un’altra importante misura per risparmiare in autostrada è controllare regolarmente lo stato dei tuoi pneumatici. Pneumatici sgonfi o mal gonfi possono aumentare significativamente il consumo di carburante. Assicurati che i tuoi pneumatici siano sempre gonfiati alla pressione raccomandata dal produttore dell’auto. Inoltre, controlla anche l’usura dei tuoi pneumatici e sostituiscili se necessario. Pneumatici usurati o con battistrada insufficiente possono aumentare l’attrito con la strada e aumentare il consumo di carburante.

Togli dall’auto oggetti che non ti servono

Un’altra abitudine che può aiutarti a risparmiare in autostrada è quella di togliere dall’auto pesi inutili. Il peso in eccesso può aumentare il consumo di carburante, quindi se stai portando oggetti non necessari nel tuo viaggio, toglili dall’auto. Rimuovi oggetti pesanti come bagagli non utilizzati o attrezzature sportive che non userai durante il viaggio. In questo modo, ridurrai il peso complessivo dell’auto e risparmierai carburante.