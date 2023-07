Case all’asta: quali sono i migliori portali online per poter fare affari (veri)

Quando si decide di cimentarsi nell’acquisto di una casa all’asta è bene farlo tramite siti certificati. Ecco quali sono i più affidabili attraverso cui è possibile usufruire di questa importante opportunità

Il mercato immobiliare in questa fase è piuttosto complesso sia per l’aumento dei prezzi delle case e soprattutto per via dei tassi dei mutui che hanno spinto le persone a guadarsi un po’ di più altrove. D’altronde non tutti possono permettersi di fare questo passo a condizioni del genere, ma per fortuna esistono delle alternative.

In molti stanno optando per le aste giudiziarie. A tal proposito ci sono molti siti online dedicati consentono di trovare delle offerte vantaggiose. Il ministero della Giustizia ha stabilito alcuni criteri riguardanti questi portali che riguardano siti internet gestiti da soggetti che sono in possesso di requisiti professionali e tecnici.

Dove acquistare casa all’asta in tutta sicurezza

Le pagine online devono inoltre essere gestite dagli istituiti abilitati alla pubblicità dei beni immobili. Sulla pagina del ministero della Giustizia sono indicati i siti in possesso dei requisiti opportuni. Andiamo a vedere insieme quali sono in modo tale da poter partecipare alle aste senza alcun timore di essere raggirati.

Tra questi ci sono astaexpert.it, asteannunci.it, annunciosovraindebitamento.it, immobiliallasta.it, quimmo.it e gobit.it. Tramite questi portali certificati è possibile visualizzare le informazioni sugli annunci di vendita, richiedere la visita di un immobile e compilare l’offerta telematica di acquisto.

Gli utenti possono poi la possibilità di visionare gli annunci dei singoli tribunali. Sui siti ci sono diversi documenti inerenti come l’ordinanza di vendita del giudice dell’esecuzione, l’avviso di vendita del professionista delegato scelto dal giudice e la perizia redatta dal tecnico incaricato.

Su Quimmo ad esempio gli immobili vengono venduti attraverso procedure concorsuali o esecutive. Il software è disponibile anche in versione applicazione. Oltre alla possibilità di partecipare alle aste giudiziarie all’interno di questo sito è possibile valutare i propri immobili e anche venderli. Vanta 180 persone sul territorio che si occupano della gestione dei processi compravendita.

Passando a Gobid International Auction Group è un vero e proprio marketplace di beni immobili e mobili. Il sito è diviso in base al settore d’acquisto tra cui è presente quella dedicata all’edilizia. Tramite un filtro di categoria è possibile snellire la ricerca e valutare il tempo che manca alla scadenza dell’asta. Asteannunci invece è collegata ai tribunali italiani e consente di visionare le aste immobiliare e anche quelle fallimentari. Sono indispensabili PEC e firma digitale al fine di presentare la propria offerta.