Fiat, stop alla produzione di auto grigie: il perché della clamorosa decisione

La Fiat ha annunciato la rinuncia alla produzione di auto di colore grigio, una tonalità che era molto apprezzata dai clienti. Ma cosa è successo? Scopriamolo insieme

Incredibile ma vero. La Fiat ha annunciato che non produrrà più veicoli di coloro grigio. Una decisione sorprendente e inaspettata da parte del colosso automobilistico italiano che di primo impatto può sembrare un bel passo indietro.

Chiaramente vanno compresi i motivi che hanno portato a questa scelta, anche perché si tratta di un colore da sempre molto apprezzato dagli avventori. Un mix tra fascino e sobrietà che in qualche modo metteva d’accordo un po’ tutti. Ed invece ecco il clamoroso stop che di fatto decreta la fine di un’era.

Fiat dà l’addio al grigio: il motivo della decisione

Ciò significa che saranno gli ultimi mesi in cui si potranno acquistare macchine di questo colore. Chi proprio non può fare a meno del grigio deve affrettarsi per non rimanere fuori. In futuro saranno introvabili sul mercato delle nuove uscite. Ci si dovrà per forza adeguare a quello dell’usato.

Certo non stiamo parlando della Ferrari e del suo celebre rosso, fatto sta che la notizia ha comunque sconvolto gli avventori e gli appassionati di auto. Non sembra infatti una decisione revocabile e quindi è bene abituarsi. Il primo passo avverrà con la 600e la nuova auto elettrica (che uscirà il prossimo 4 luglio) e chissà quali saranno i risultati di questo “salto nel vuoto” visto che il grigio è il colore più apprezzato in Europa per quanto riguarda le auto FIAT.

L’esempio però potrebbe essere seguito anche da altri brand internazionali. Non resta che comprendere le ragioni che hanno portato a tutto ciò. A svelare il mistero è stato Olivier Francois amministratore delegato della Fiat, che ha definito questa scelta impegnativa oltre che dirompente.

Di fatto mira a rafforzare la leadership di FIAT come marchio della gioia, dell’ottimismo e dei colori. L’obiettivo è ribadire alle persone i valori della Nuova Dolce Vita e il DNA italiano del marchio e di ispirare a vivere con ottimismo e positività. A ciò va aggiunta la connessione tra alcune colorazioni sgargianti e l’italianità. Su questa scia ci sono il Blu Italia e l’Arancio Sicilia. Insomma, un modo per evocare le nostre bellezze al di fuori dei confini nazionali. In giro per il mondo però nel 2022 le auto più vendute sono state proprio quelle di colore grigio e ciò chiaramente stona e non poco con questo nuovo modus operandi.