Vuoi una casa senza spendere troppo? Con 6.000 euro puoi averla: ecco cosa devi fare

Le mini-case sono una nuova frontiera dell’acquisto che può essere molto utile per chi vuole acquistare una casa e non ha troppe risorse da investire

Comprare casa in questa fase è un vero e proprio atto d’amore. I prezzi stanno salendo alle stelle e non solo nelle grandi città. Per non parlare della situazione mutui e della prospettiva di dover effettuare dei lavori di ristrutturazione. Insomma, se proprio dovete fare il grande passo pensateci per bene.

Se poi ci si accontenta davvero di poco e di avere un tetto sulla testa senza fare follie, allora una soluzione esiste. Ciò non significa andare a vivere in strutture fatiscenti, vecchie ed insicure. Si possono comunque avere tutti i confort di cui si necessita.

Mini-case: come sono fatte e quali sono le possibili destinazioni d’uso

Stiamo parlando delle mini-case. Ce ne sono moltissime di modelli differenti, ma tra le più economiche in circolazione ci sono quelle prodotte e vendute da un’azienda italiana, ovvero la Pineca. Le case sono tutte realizzate in legno e con ottime caratteristiche. Ciò che fa scalpore è sicuramente il prezzo.

Infatti, una casa con giardino può costare quanto un’auto usata. E non è così per dire. Ad esempio la “Casetta in legno da giardino PIA” che all’interno ha un grande spazio da usare come camera da letto, una veranda e un bagno costa appena 6.000 euro. Un prezzo piuttosto basso e alla portata di molti.

Per quanto concerne le dimensioni si aggirano intorno ai 30 metri quadri complessivi. Un vero e proprio monolocale con la comodità di poterlo posizionare dove meglio si ritiene opportuno. Lo si può mettere in giardino o addirittura in riva ad un lago. È l’ideale per brevi o medi periodi, soprattutto quando si va in villeggiatura in zone rurali.

Un’altra destinazione d’uso può essere quella di stanza degli ospiti separata dalla propria abitazione principale. Magari la si piazza in giardino così che se viene qualcuno a fare visita si dispone di posto piuttosto comodo per farlo dormire. La casetta in legno può essere un buon compromesso anche per realizzare uno proprio studio personale. Insomma le opzioni sono molteplici e tutte piuttosto intriganti. Per poterne avere basta andare sul sito di Pineca e ordinala. I tempi di consegna sono decisamente brevi e in attesa di potersi permettere una casa più grande (magari quando caleranno i prezzi e tassi dei mutui) può essere sicuramente una soluzione comodo e soprattutto low-cost.