Crampi notturni: a cosa sono dovuti e quali sono i rimedi più efficaci

Svegliarsi di soprassalto a causa dei crampi notturni è un’esperienza davvero spiacevole che accomuna un gran numero di persone. Cerchiamo di analizzare quali sono le possibili cause, ma soprattutto, di individuare i rimedi più efficaci.

Chi ne soffre sa bene che i crampi notturni sono episodi improvvisi molto dolorosi. Si tratta di contrazioni muscolari involontarie che attaccano all’improvviso, durante il riposo notturno. Le aree maggiormente colpite sono i muscoli della coscia, quelli della pianta del piede e del polpaccio, ma non è raro che si manifestino alle mani o all’addome e alla pancia.

Le cause scatenanti i crampi notturni possono essere molte, tra le principali vengono compresi casi di:

• sport e attività fisica troppo intensi durante il giorno;

• disidratazione;

• cattiva alimentazione;

• stress intenso;

• sintomi da cambio di stagione derivanti dai repentini cambi di temperatura;

• mantenere a lungo la stessa posizione o sollecitazione continua;

• problemi vascolari o nervosi.

Questi disturbi possono comparire anche a causa dell’avanzare dell’età o essere strettamente collegati all’assunzione di particolari farmaci. I crampi notturni possono essere anche un disturbo tipico dello stato di gravidanza, in questo associati a squilibri elettrolitici e alla ridotta circolazione venosa. Identificarne le cause è, senza dubbio, un primo passo per agire con più sicurezza su queste improvvise contrazioni muscolari o, meglio, prevenirle con i rimedi più efficaci.

Crampi notturni: i rimedi più efficaci

Essere colpiti da un crampo durante il riposo notturno è un’esperienza davvero molto dolorosa, ma fortunatamente, esistono dei rimedi molto efficaci ad alleviare questo fastidioso problema. Infatti, basta seguire alcuni piccoli accorgimenti durante la propria routine quotidiana, per contrastarne la comparsa ed evitare dolori e frequenti risvegli durante la notte.

L’ideale per chi soffre di questi disturbi è, anzitutto, idratarsi adeguatamente e seguire una dieta salutare, preferendo cibi che contengono i minerali essenziali. Una buona abitudine, soprattutto per chi pratica attività fisica, è fare il giusto stretching, sia prima che dopo gli allenamenti e all’occorrenza, assumere degli integratori ad hoc per crampi notturni.

Qualora, nonostante tutto, il disturbo dovesse permanere in modo fastidioso, può essere utile consultare il parere del proprio medico di fiducia. Ad ogni modo, quando si viene colpiti da una improvvisa contrazione muscolare è consigliato prendere con le mani la gamba o il piede, cercando di allungare la muscolatura interessata. Generalmente, durano pochi minuti e, una volta attenuato il dolore, è consigliabile camminare un poco e praticare qualche esercizio di stretching.