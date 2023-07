Cellulari, alcuni saranno presto inutilizzabili | Se hai uno di questi modelli ti conviene cambiarlo

Alcuni smartphone Xiaomi hanno le ore contate: perché stanno per sparire dalla circolazione?

Vivere senza cellulare è ormai impossibile. Tutta la nostra vita personale e professionale ruota in un modo o nell’altro intorno alla comunicazione che si sviluppa tramite la messaggistica, le telefonate e le mail. Le caratteristiche degli odierni smartphone ci offrono peculiarità incredibili, compresa l’altissima risoluzione per foto e video e il quantitativo vastissimo di app scaricabili.

Xiaomi è un marchio cinese che negli ultimi anni si è fatto un nome in Europa e ha ottenuto un grosso successo anche in Italia. Molti modelli di telefono sono stati venduti in quantità enormi e gli utenti ne apprezzano il marchio per la bellezza dei suoi modelli, le caratteristiche avanzate e all’avanguardia e i prezzi che risultano essere sempre piuttosto modici.

Di recente è però trapelata una notizia allarmante per gli amanti del marchio Xiaomi. A quanto pare alcuni modelli di cellulare non saranno più aggiornati. Ed è per questa ragione che si sconsiglia vivamente l’acquisto di questi in particolare, poiché, non essendo più interessati dagli aggiornamenti di sistema, saranno più soggetti a deficit di memoria, bug di sistema e potrebbero ben presto non risultare più compatibili con essi alcune applicazioni.

Quali modelli non avranno più l’aggiornamento

Quali sono effettivamente i modelli Xiaomi da non acquistare o di cui disfarsi in fretta. Sul web è venuta fuori una lista di cellulari interessati dal bando dell’aggiornamento. Sono 10 i telefoni che non saranno più compatibili con i nuovi sistemi operativi, e avranno sicuramente meno patch di sicurezza. Ecco quali sono gli Xiaomi inclusi nell’elenco EOS:

Redmi note 9 India

Redmi 9

Redmi 9A

Redmi 10X 4G

Redmi note 9 Global

Redmi note 9 Emirati arabi

Redmi 10X Pro Cina

Redmi K 30i Cina

Poco F2 Pro

Il numero previsto di aggiornamenti

Xiaomi è uno dei produttori Android più in voga al momento e per i suoi modelli top di gamma sono previsti anche fino a 5 aggiornamenti di sicurezza, mentre per i modelli di fascia media si parla di una media di 3 aggiornamenti. Si capisce pertanto l’importanza che assume avere un telefono sempre al passo coi tempi, onde evitare spiacevoli episodi o la necessità di disfarsene quando non ne vengono più rilasciati. Pertanto cellulari privati dei loro aggiornamenti di sistema sono destinati a divenire con il tempo sempre più obsoleti fino poi a sparire dal mercato.