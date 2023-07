Come disinfettare il pc, tutti i passaggi per eliminare germi e batteri da schermo e tastiera

Di tanto in tanto, anche il proprio pc ha bisogno di una bella ripulita. Ecco tutti i passaggi per dire addio ai microbi su tastiera e schermo.

Può sembrare un’operazione banale, eppure, pulire e disinfettare per bene il proprio computer richiede più impegno di quanto non si dica.

Spesso, la paura di rovinare il nostro prezioso dispositivo ci spinge ad essere superficiali, rischiando di non riuscire ad eliminare completamente i pericolosi germi e batteri che si annidano sullo schermo e la tastiera.

Tuttavia, mantenere ben disinfettati i nostri personal computer è davvero indispensabile per la nostra salute e quella di chi ci sta intorno. Ma allora come fare? Ecco tutte le indicazioni per pulire e disinfettare a dovere il nostro pc.

Come disinfettare il pc: le indicazioni passo per passo

Apparentemente può sembrare un’operazione semplice, ma pulire a dovere le fessure e le rientranze di cui è composta la tastiera del nostro computer può essere più arduo di quanto non si immagini. Ad ogni modo, eliminare briciole, polvere e ogni altro genere di sporcizia non è impossibile, basta attrezzarsi nel modo giusto.

Ad esempio, per pulire gli spazi più reconditi della nostra tastiera può essere utile una bomboletta ad aria compressa. Una volta puntato l’erogatore verso i tasti, sarà sufficiente spruzzare per fare uscire lo sporco che potrà essere poi raccolto con un panno umido. Per chi lo preferisce, è possibile aggiungere qualche goccia di sapone per piatti che garantirà una pulizia ancora più profonda. Per quanto riguarda la pulizia dello schermo, invece, è necessario utilizzare un detergente specifico che può essere acquistato online oppure in un negozio di elettronica. Chi preferisce i rimedi fai da te, invece, può utilizzare aceto ed acqua distillata da mettere in un nebulizzatore spray. Proprio come per la tastiera, è consigliato l’utilizzo di un panno morbido in microfibra.

Come il personal computer, sarebbe una buona abitudine tenere sempre puliti anche i nostri smartphone e tablet. In questo caso, è sufficiente utilizzare un panno in microfibra leggermente inumidito e passarlo su tutte le parti dei dispositivi. Per eliminare completamente germi e batteri è meglio preferire l’utilizzo di un disinfettante, oppure, preparare in autonomia una soluzione composta da alcol al 70 per cento e acqua distillata. In ogni caso, è bene tenere a mente che trattandosi di dispositivi elettronici, prima dell’operazione di pulizia è opportuno provvedere al loro spegnimento e se possibile togliere la batteria.