Il pittore dell’Art Nouveau fa ancora parlare di sé un secolo dopo la sua morte | A quanto è stata venduta la sua ultima opera

Trovato e venduto dipinto di Gustav Klimt: opera ultima del celebre autore

Gustav Klimt è uno degli esponenti più celebri della corrente artistica definita Art Nouveau. Essa prediligeva il cosiddetto stile floreale ed era ricca di decorazioni e linee ornamentali. Le opere di Klimt si sono distinte sempre per i loro colori sfarzosi tendenti al dorato e per le scene sempre molto forti, che vanno dall’intensità de Il bacio allo sguardo volitivo di Giuditta.

A quanto pare esisteva un’altra opera del grande artista, l’ultima nello specifico, che il pittore avrebbe nel 1918, poco prima di morire all’età di 55 anni. Difatti sembra sia stata rinvenuta su un cavalletto nel suo studio, lasciata lì subito dopo il suo compimento.

Esposta in questi giorni in mostra a un’asta, è stata quotata come l’opera più preziosa degli ultimi tempi.

L’asta milionaria de La dama col ventaglio

Si è tenuta a Londra da Sotheby’s l’asta che ha esposto e messo in vendita l’ultimo capolavoro di Klimt. Intitolato La Dama col ventaglio, il quadro ha suscitato grande scalpore e interesse tra gli astanti, che hanno lottato per accaparrarselo spuntando alla fine un prezzo incredibile.

La dama è stata venduta per ben 86 milioni di euro, stabilendo così un vero e proprio record, classificandosi come l’opera più costosa mai venduta in Europa.

Le previsioni volevano che la vendita si piazzasse all’incirca sui 76 milioni, ma le offerte sono andate al rialzo fino a raggiungere la cifra che ha dato a Klimt il primato europeo.

Di fattura pregiata e di incredibile bellezza, i critici che hanno analizzato il dipinto lo hanno classificato come tra quelli realizzati durante il periodo del suo massimo splendore artistico. La protagonista è una splendida donna senza nome che si sventola con un ventaglio e guarda qualcosa in lontananza.

Quali altre opere hanno raggiunto questa quotazione?

Di altrettanta rarità e preziosità sono stati negli anni anche le opere:

Ritratto di Adele Bloch-Bauer , sempre opera del celebre Gustav Klimt, un dipinto venduto per la cifra di 81 milioni di euro da Christie’s a New York nell’anno 2006. Si vocifera che almeno altre 2 opere dell’artista siano state vendute privatamente per cifre che si aggirano intorno ai 100 milioni di dollari cadauna;

L'uomo che cammina I di Alberto Giacometti, una scultura di bronzo venduta per 76 milioni di euro proprio da Sotheby's nel 2010 alla miliardaria Lily Safra, scomparsa lo scorso anno all'età di 87 anni.