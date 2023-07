Concorso Peroni, premio ambito il mini frigo che tutti vogliono: ma è una truffa

Concorso Peroni, ritorna il tanto apprezzato premio costituito da un minifrigo con il marchio della nota birra? Attenzione alle truffe su Whatsapp.

Sta girando sull’App di messaggistica una frode ai danni degli utenti che riguarda il premio di un fantomatico concorso che sarebbe stato emesso dalla Peroni. Non credete a ciò che leggete.

La truffa di WhatsApp, di cosa si tratta

Si è diffusa questa mattina una truffa che sta circolando principalmente su WhatsApp riguardante un presunto concorso Peroni con mini frigo in omaggio. Dalle nostre verifiche, a differenza di quanto accaduto a marzo 2023, al momento non c’è una diffusione completa su Facebook.

Ma attenzione, è molto probabile che la truffa inizi a diffondersi un po’ ovunque, quindi anche tramite social network, nei prossimi giorni. È fondamentale stare lontani da catene di questo tipo.

Il sito bufale.net ha ricevuto un messaggio di posta elettronica, in questi giorni, che rimanda alla risposta ufficiale dell’azienda Peroni su Instagram che chiaramente nega qualsiasi tipo di richiesta in denaro e anche la presenza di un concorso attivo con mini frigo in omaggio.

Come si è letto su Intagram si comprende come si stia assistendo al ritorno della solita catena che riguarda un finto concorso Peroni con omaggio. La stessa cosa accaduta qualche mese fa e che era stata smentita direttamente da alcuni membri delle Forze dell’ordine online. È sufficiente dedicare pochi secondi per capire che si tratta di una vera e propria fake news.

Ad esempio, si può accedere al sito ufficiale dell’azienda Peroni per vedere che non si parla affatto del concorso indicato nei messaggi WhatsApp che stanno arrivando a migliaia di utenti.

Pertanto, la truffa viene alimentata automaticamente da coloro che cadono nella trappola. Per capirlo basta fare attenzione alle modalità. Il link fornito porta a una pagina “non riconosciuta”, dove avviene la frode tramite la compilazione di un questionario. Al termine delle domande viene richiesto un piccolo pagamento per la consegna del prodotto a domicilio ed è qui il pericolo.

Se accetterete di versare la cifra richiesta andrete a dare ai truffatori proprio esattamente ciò che cercano. In particolare se fornite dati della carta di credito e codici di sicurezza con il risultato che il vostro conto sarà azzerato in breve tempo.

Ribadiamo che Peroni smentisce l’emissione di un concorso con mini frigo in omaggio quindi non credete a nessun messaggio WhatsApp. Inoltre, l’azienda che produce il noto brand di birra, non richiederebbe mai alcuna cifra da versare per ritirare un premio. Se ricevete richieste di denaro o dati di carte di credito e altre forme di pagamento, può significare solo che si tratta di una truffa. Avvertite le autorità competenti e bloccate il numero da cui avete ricevuto il messaggio truffa.