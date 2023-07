Lotteria degli Scontrini: la regione d’Italia baciata dalla fortuna

La Lotteria degli Scontrini ha premiato ancora una volta una determinata regione d’Italia. Andiamo a vedere le vincite nel dettaglio

La Lotteria degli Scontrini seppur non sia rinomata come altri giochi che sono più radicati in Italia sa comunque regalare belle soddisfazioni a chi decide di giocarci. In questa fase sembra proprio che la fortuna stia baciando una regione d’Italia rispetto alle altre. I più maliziosi probabilmente potrebbero pensare che da quelle parti si battono più scontrini.

Non è lecito saperlo in questa sede, fatto sta che è andata così per la gioia dei vincitori e con buona pace dei gelosi e dei malpensanti. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli in merito.

Lotteria degli Scontrini, la dea bendata bacia le Marche: quanti soldi sono stati vinti

A festeggiare sono le Marche che stando a quanto emerso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli Marche ha avuto un vero e proprio boom di vincite. Nell’ultima estrazione sono stati assegnati 10 premi mensili del valore di 100.000 euro ciascuno, di cui 3 hanno riguardato scontrini con pagamenti elettronici avvenuti nelle Marche. In totale sono stati distribuiti 300.000 euro tra le province di Pesaro e di Ancona.

A ciò va aggiunta l’estrazione settimanale di 15 premi da 250.000 euro che ha premiato complessivamente con 75.000 euro altri 3 fortunati residenti marchigiani delle province di Ancona e Macerata. I funzionari incaricati hanno provveduto ad identificare tutti i vincitori ed attivare tutte le procedure di accredito sui rispettivi conti correnti. Il tutto avverrò entro 90 giorni dalle richieste.

Ad occuparsi di tutto sarà la Direzione Centrale Giochi dell’Agenzia competente in materia, che perfezionerà le procedure e autorizzerà gli ordinativi di pagamento per il riversamento delle vincite.

Insomma, un gran bel periodo per la regione, ma è bene specificare che questi avvenimenti sono solo ed esclusivamente frutto del caso. Il gioco d’altronde è così, non è una scienza esatta, bensì un qualcosa che sfugge da ogni logica e che oggi tocca a qualcuno e domani a qualcun’ altro. Non si può pensare che possa essere una fonte di guadagno e viverla come tale. Sarebbe inopportuno oltre che deleterio. Il rischio di sfociare nella ludopatia d’altronde è sempre dietro l’angolo. Meglio giocare di tanto in tanto e senza crearsi chissà quali aspettative. Se si vince bene, se si perde pazienza, sarà per un’altra volta, che dovrà essere scandita nel tempo. Meglio sempre tenere a mente queste pochi e semplici consigli quando si approccia con queste tematiche.