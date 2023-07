Come avere più soldi nel portafoglio? Ecco le buone abitudini che ti fanno risparmiare un bel gruzzoletto!

Se arrivare a fine mese con qualche euro in più nel portafogli ti sembra impossibile, prova a seguire queste buone abitudini! Ti faranno risparmiare davvero un bel gruzzoletto!

Di questi tempi, riuscire ad arrivare a fine mese con qualche euro da parte sembra un’impresa da supereroi. La causa principale è. senza dubbio, l’impennata dei prezzi di beni e servizi degli ultimi mesi, che è stata una vera e propria stangata per le famiglie italiane, costrette a stringere sempre di più la cinghia.

Eppure, un modo per risparmiare qualche soldino ci sarebbe! No, non si tratta di suggerimenti finanziari, ma semplicemente di buone abitudini che, se applicate alla vita di tutti i giorni, consentono un notevole risparmio.

Infatti, seguendo questi semplici accorgimenti, è possibile risparmiare fino a 200 euro al mese, come? Scopriamolo nel paragrafo successivo.

Le buone abitudini che ti fanno risparmiare fino a 200 euro al mese

L’ultimo anno sarà certamente ricordato per l’esponenziale aumento dei prezzi di beni e servizi. Proprio come ha sottolineato il presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Roberto Rustichelli: “Durante il 2022 oltre la metà delle famiglie ha eroso i propri risparmi a causa dell’aumento generale dei prezzi”. Insomma, di questi tempi, risparmiare pare un’impresa davvero impossibile! Eppure, qualche trucchetto per mettere via un bel gruzzoletto a fine mese, ci sarebbe. Come abbiamo anticipato, non si tratta di suggerimenti finanziari, ma semplicemente di seguire alcune buone abitudini, che potrebbero garantire un risparmio fino a 200 euro al mese.

Il primo consiglio riguarda l’utilizzo dell’automobile. Meglio prenderla solo quando ce ne sia effettivamente bisogno, evitando di accendere i motori per piccoli tratti. In più, a beneficiarne non sarà solo il portafogli, ma anche la salute. Occhio poi alla spesa alimentare! La voce per l’acquisto dei generi alimentari incide molto sul budget delle famiglie, per cui, meglio essere attenti alle offerte dei supermercati e a stilare una lista dettagliata prima di barcamenarsi tra gli scaffali, evitando così l’acquisto di articoli non necessari.

Un’altra buona abitudine per risparmiare qualche euro è stare attenti ai consumi energetici. Può essere utile spegnere la luce quando si esce da una stanza, utilizzare gli elettrodomestici più energivori durante le fasce orarie più economiche e a pieno carico, evitare sprechi di acqua calda ed utilizzare il riscaldamento o il condizionatore solo se effettivamente necessario. In questo modo, oltre a strizzare l’occhio all’ambiente, si alleggerirà notevolmente il peso delle bollette. Insomma, banali accorgimenti che, se seguiti scrupolosamente, consentono un risparmio fino a 200 euro al mese.