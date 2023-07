Nuovi bonus per i giovani | Cultura, reddito e merito: come richiederli

Il panorama dei bonus per i maggiorenni è in continuo cambiamento e aggiornamento. Nel 2023/2024 ci sono novità per le agevolazioni del governo verso i giovani.

Continuano gli incentivi promossi dal Governo per avvicinare i giovani alla cultura e aiutarli a coltivarla tramite bonus dedicati che permettono di accedere a diverse occasioni culturali. Quali sono e chi può ottenere tali promozioni.

Bonus cultura giovani e Carta del merito 2023/2024

I ragazzi che vogliono aumentare il loro bagaglio culturale possono farlo usufruendo delle agevolazioni già attive e di quelle che saranno usufruibili prossimamente, ma non per tutti.

A partire dal 2023, il Bonus Cultura dedicato ai diciottenni rimane attivo. I ragazzi nati nel 2004 e che hanno compiuto 18 anni nel 2022 potranno usufruire di un budget di 500 euro da spendere nel settore culturale.

Tuttavia, dal 2024, entrano in vigore le nuove misure introdotte dal Governo Meloni che prevedono due bonus con caratteristiche diverse: la Carta della Cultura Giovani e la Carta del Merito.

Vediamo a chi spettano questi due bonus:

La Carta della Cultura Giovani: bonus basato sul reddito

A partire dal 2024, i giovani potranno ottenere la Carta della Cultura Giovani. I requisiti per accedervi sono essere residenti in Italia e appartenere ad un nucleo familiare con un Isee massimo di 35mila euro. La Carta viene assegnata e può essere utilizzata nell’anno successivo al compimento dei 18 anni ed è destinata ai nati dal 2005. Questa ha un valore pari a 500 euro inoltre può essere abbinata a diversi bonus, la Carta del Merito.

Grazie a questo bonus, sarà possibile acquistare:

Biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche

Spettacoli dal vivo

Libri

Abbonamento a giornali oppure a periodici sia cartacei che in formato digitale

Musica registrata

Prodotti dell’editoria audiovisiva

Biglietti e abbonamenti per accedere a eventi culturali periodici oppure per visitare i musei

Visita a monumenti, mostre d’arte, aree storiche con scavi archeologici oppure visita a parchi

Frequentare corsi di musica, teatro, danza o lingua straniera.

La Carta del Merito: riconoscimento per la bravura

La Carta del Merito è riservata a coloro che si sono diplomati con un punteggio massimo di 100/100 ed è valida sia per gli studenti delle scuole pubbliche che per quelli delle paritarie.

Il requisito è aver conseguito il diploma entro il diciannovesimo anno di età, con una votazione minima di 100/100. Per fare richiesta si deve inviare istanza con documentazione allegata entro il compimento dei 19 anni e la carta può essere utilizzata durante tutto l’anno successivo al conseguimento del diploma.

Questo bonus è cumulabile con gli altri ed ha un valore nominale di 500 euro. Ciò significa che chi ha già ottenuto la Carta della Cultura può richiedere e ottenere anche la Carta del Merito, fino ad esaurimento del fondo previsto di 19 milioni di euro. Anche questo bonus può essere utilizzato per gli stessi scopi indicati in precedenza.