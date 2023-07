L’autostrada più cara d’Italia: milioni di italiani la percorrono per andare in vacanza

Un’indagine condotta da Energia Luce che si basa sui dati dello scorso anno ci rivela qual è l’autostrada più cara d’Italia. Andiamo a scoprire insieme qual è

I pedaggi autostradali hanno dei costi che alle volte non sono poi così contenuti. A ciò bisogna aggiungere che di recente c’è stato un aumento medio dell’1,5% dovuto all’inflazione e alle circostanze del mercato internazionale. Per chi percorre spesso queste strade non si tratta di un aumento significativo, ma chi se ne avvale spesso potrebbe avere delle ripercussioni di non poco conto.

Per questo è bene comprendere quali sono le tratte che hanno dei pedaggi più alti rispetto alla media del paese. A tal proposito il blog Energia Luce ha raccolto e presentato dei dati sui pedaggi e le graduatorie delle principali autostrade del Bel Paese.

Autostrada più costosa d’Italia: ecco quale detiene lo scomodo primato

In virtù di quanto appurato l’A5 Torino-Monte Bianco è quella che prevede un pedaggio più elevato per gli automobilisti, pari a 3,45 euro ogni 10 chilometri percorsi. Il tratto a pagamento della Tangenziale di Milano è al secondo posto con 2,58 euro. Chiude il podio la Brebemi, soprannominata anche A35 che prevede un costo di 2,35 euro.

Ma da quali fattori sono influenzati i costi dei pedaggi autostradali? L’aliquota considera le spese connesse alla costruzione e alla manutenzione della tratta, così come la misura della lunghezza e delle dimensioni di un tratto. Vanno messe nel computo anche le spese di manutenzione e la conformazione del territorio.

Nella maggior parte dei casi gli oneri relativi alle concessioni autostradali sono determinati tramite accordi tra la società concessionaria e l’Ente Pubblico. Sono inoltre soggetti a regolamentazione in base ai termini della concessione.

Un’altra indagine è stata invece condotta da Altroconsumo che ha intervistato circa 1.700 persone. A chi si è prestato alla ricerca è stato chiesto di valutare le condizioni delle autostrade italiane su una scala da 1 a 100. L’intento era quello di decretare le migliori e le peggiori cinque autostrade italiane in base all’opinione degli utenti della strada.

Tra le migliori si possono annoverare la Venezia-Belluno A27, la Brennero-Modena A22, Lainate-Chiasso A9, Milano-Venezia A4, Milano-Napoli A1. Tra le peggiori troviamo invece Genova-Ventimiglia A10, Messina-Catania A18, Torino-Savona A6, Palermo-Catania A19, Salerno-Reggio Calabria A3. L’auspicio è che gli aumenti possano portare a dei miglioramenti come la riduzione delle code e una miglior manutenzione delle strade, in modo tale che possano garantire sicurezza e stabilità soprattutto nelle tratte più lunghe.