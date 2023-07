I luoghi imperdibili per chi viaggia in Italia: tutte le tappe da fare obbligatoriamente

L’Italia è bella tutta, da Nord a Sud, ma ci sono alcune bellezze che almeno una volta nella vita vanno assolutamente viste. Quali sono e cosa hanno di così speciale

Fare una cernita dei posti da visitare in Italia potrebbe rivelarsi un’attività estremamente difficile. D’altronde il Bel Paese è ricco di luoghi fantastici e unici nel loro genere. Città d’arte, località di mare e di montagna e soprattutto una cucina rinomata, invidiata ed apprezzata in tutto il mondo.

Purtroppo però non tutti hanno il tempo e le risorse economiche per scrutarla in ogni dove. Per questo Il Giornale ha deciso di stilare una lista con le mete imperdibili da mettere obbligatoriamente nel proprio itinerario.

Le località italiane imperdibili per qualsiasi turista

Partendo dal Nord si può iniziare da Trieste città che abbina l’atmosfera italiana a quella asburgica. Tra le sue caratteristiche c’è la bora che però non è poi così piacevole da vivere. Da non perdere Piazza dell’Unità d’Italia e il Castello di Miramare delle vere e proprie perle della Venezia-Giulia.

Non ha invece bisogno di presentazioni Venezia. Tante città nordeuropee provano ad affibbiarsi l’appellativo di “Venezia del Nord” ma con risultati disastrosi. Nessuna è come lei nel mondo, con i suoi canali e i suoi vicoletti strettissimi che portano fino a Piazza San Marco, il cuore pulsante della città.

Milano e Torino sono due grandi classici che non possono mancare mai. Sono tra le principali potenze economiche del Bel Paese, ma hanno anche tanto da offrire in termini di storia e cultura. Nel capoluogo lombardo chiaramente spicca il Duomo mentre in quello piemontese oltre all’imponente Mole Antonelliana c’è il museo egizio che catalizza le attenzioni dei turisti di tutto il mondo.

Non si può dire di non essere stati in Italia se non si visita Roma. La Capitale soprannominata anche la “Città Eterna” racchiude tutto ciò che può cercare un visitatore. Storia, cultura, arte e tante specialità tutte da gustare. Una bellezza disarmante che rapisce fin dall’arrivo. D’altronde poche altre città nel mondo possono vantare i monumenti di Roma.

Nel giro d’Italia vanno annoverate anche Firenze, città d’arte per antonomasia, Matera che con i suoi sassi sta riscuotendo sempre più consensi, Assisi con la sua imponente Basilica di San Francesco e Urbino la patria di Raffaello. Non si offendessero le altre, questa è solo una piccola scrematura e non è affatto semplice decidere chi includere e chi no.