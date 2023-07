Bonus psicologo, approvata la proroga per chi vive in queste regioni | Come richiederlo

Arriva anche per il 2023 la proroga bonus psicologo previsto dall’ultima Manovra. Ecco la guida completa con tutti i dettagli.

Il bonus psicologo è una misura attraverso la quale il Governo si è impegnato a contribuire alle spese sostenute da persone in stato di ansia, stress, depressione per seguire un percorso psicoterapeutico. Il contributo, introdotto in seguito alla pandemia da Covid 19, è stato ora ulteriormente prorogato per il 2023.

Nello specifico, il bonus psicologo prevdeva un contributo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, fino ad un massimo di 1.500 euro, ora sceso a 600 euro, in base alla fascia ISEE. La prestazione, infatti, è stata riconosciuta solo ai cittadini con ISEE inferiore a 50 mila euro. In altre parole, il contributo è stato riconosciuto solo alle persone bisognose di assistenza psicologica, alla quale però, non potevano accedere per i costi in gioco.

Recentemente, con messaggio 6 luglio 2023, n. 2530 l’INPS ha ufficializzato la proroga dei termini per l’utilizzo del contributo nei territori colpiti da fenomeni alluvionali, individuati nell’allegato 1 al decreto – legge 61/2023. Facciamo chiarezza sulle effettive caratteristiche della prestazione.

Bonus psicologo 2023: a chi spetta

Il contributo può essere richiesto da tutti i cittadini delle zone alluvionate, tuttavia, essendo limitate le risorse stanziate, saranno favoriti i cittadini che, non solo necessitano di un percorso psicoterapico, ma che rientrano anche entro specifici parametri di reddito. Nello specifico, è necessario avere un ISEE inferiore a 50 mila euro.

Il contributo riconosciuto ha un importo massimo di 600 euro da intendersi una tantum. Per ottenere il bonus è necessario presentare una domanda ad hoc, direttamente sul portale dell’INPS e cliccando sulla sezione “contributo sessioni psicoterapia”. A questo punto, basterà autenticarsi tramite Identità Digitale SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e seguire le istruzioni. In alternativa, è possibile presentare istanza per accedere alla prestazione anche per via telefonica, tramite contact center dell’INPS al numero 803 164 gratuito per chi chiama da rete fissa, oppure, al numero 06 164 164 a pagamento per rete mobile.

Dunque, i residenti nei territori colpiti dalle alluvioni di maggio, potranno inoltrare l’istanza dal 5 al 19 luglio 2023. Il servizio è disponibile anche per le sedute di psicoterapia già espletate a partire dall’8 giugno 2023 e fino al 31 agosto 2023, a patto che, lo studio psicoterapico abbia reso nota la propria volontà di partecipare all’iniziativa. La procedura rimarrà, invece, disponibile agli psicoterapeuti per l’inserimento dei dati di fatturazione delle sedute confermate fino al prossimo 15 settembre 2023.