Fare manutenzione alla propria auto: come ammortizzare le spese più gravose | Dei rimedi esistono

Manutenzione dell’automobile: controlli periodici e sostituzione accessori. L’oneroso compito di tutti gli automobilisti

Prendersi cura della propria auto non è semplice. Periodicamente bisogna sempre svolgere le attività basilari per fare in modo che sia assicurato il corretto funzionamento della macchina e non mettere così a rischio la sicurezza di chi guida. Dal cambio dell’olio, al controllo dei fari, dei freni e fino alla verifica dell’integrità delle ruote, sono tutte attività che un automobilista svolge periodicamente e in particolar modo prima di programmare un viaggio con spostamento su 4 ruote.

Quando giunge il momento di sostituire gli pneumatici la situazione diviene pesante da un punto di vista economico. Difatti il costo per la sostituzione delle ruote o per il cosiddetto cambio di stagione, con l’installazione di copertura invernale o ritorno alla gomma estiva, è veramente esorbitante. In media un guidatore può spendere dai 100 ai 300 euro per il cambio di pneumatici e in generale la spese per le ruote ogni anno è di minimo 100 euro.

Chiaramente molto dipende dalla tipologia di auto, poiché sarà maggiore il prezzo per le ruote di un Suv o di una Jeep a differenza di quelle di una qualsiasi utilitaria. Tuttavia i costi di manutenzione risultano spesso davvero molto onerosi e ci si chiede come poter ottenere un risparmio pur prendendosi cura della propria vettura.

Come risparmiare sul cambio degli pneumatici?

Vi sono varie possibilità per ottenere un cospicuo risparmio per la sostituzione degli pneumatici. Eccone alcuni tra i più efficaci:

ci si può rivolgere a un e-commerce – in tal modo si possono effettuare delle ricerche e affidarsi ai siti di comparazione prezzo, che forniscono un ottimo sistema per individuare le offerte migliori e risparmiare cifre decisamente consistenti. Si consiglia peraltro di consultare il catalogo online di Euroimportpneumatici, che offre una vasta gamma di prodotti;

– in tal modo si possono effettuare delle ricerche e affidarsi ai siti di comparazione prezzo, che forniscono un ottimo sistema per individuare le offerte migliori e risparmiare cifre decisamente consistenti. Si consiglia peraltro di consultare il catalogo online di Euroimportpneumatici, che offre una vasta gamma di prodotti; si può optare per degli pneumatici ricostruiti o rigenerati – le coperture subiscono un processo che permette di rimontarle in tutta sicurezza, ottenendo un enorme risparmio. Si badi però a rispettare la normativa che prevede che in caso di danni consistenti, la gomma non può essere rigenerata e in situazioni normali può essere invece rigenerata nel numero massimo di 1 volta;

– le coperture subiscono un processo che permette di rimontarle in tutta sicurezza, ottenendo un enorme risparmio. Si badi però a rispettare la normativa che prevede che in caso di danni consistenti, la gomma non può essere rigenerata e in situazioni normali può essere invece rigenerata nel numero massimo di 1 volta; si possono acquistare degli pneumatici usati – ovviamente in questo caso è importante verificare che lo stato di usura delle gomme sia veramente basso, in modo da garantirsi un risparmio ma di poter percorrere ugualmente in sicurezza numerosi chilometri.

Quali altri consigli?

Si consiglia in particolare a chi solitamente fa il cambio di pneumatici passando a quelli invernali, di scegliere e acquistare direttamente delle ruote “4 stagioni” che sono adatte a tutte le tipologie di strada e possono essere conservate in tutti i periodi dell’anno.