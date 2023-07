Mutuo a tasso variabile? Ci sono molte novità in arrivo | Ti piaceranno

In arrivo cambiamenti per chi ha stipulato un mutuo a tasso variabile: il governo lavora a nuove iniziative

Chi ha acquistato un immobile nell’ultimo anno e per farlo ha stipulato un mutuo a tasso variabile sarà sicuramente alle prese con il continuo erodere del proprio potere d’acquisto. Difatti da un anno a questa parte, i continui aumenti dei tassi di interesse a opera della Banca centrale europea hanno provocato un innalzamento degli importi delle rate di mutuo incredibile. Ormai non è più possibile fare un’analisi delle proprie spese di mutuo in maniera costante, poiché di mese in mese le rate si innalzano aggiungendo dai 30 ai 70 euro in più su ognuna.

Per far fronte a tale costante andamento, l’attuale governo Meloni sta vagliando alcuni provvedimenti da mettere in atto. Sul tavolo delle proposte alcune iniziative che potrebbero forse agevolare gli italiani con un mutuo a tasso variabile in corso.

Blocco della rata e allungamento della durata del mutuo, che vuol dire?

Nulla di definitivo è ancora stato stabilito, tanto è vero che lo stesso vice premier Matteo Salvini ha dichiarato a Radio Anch’io che il governo è ancora in fase di studio preliminare della proposta. Tuttavia alcune anticipazioni sono state fatte ed ecco quello che Meloni si propone in proposito alla questione mutui: l’idea di fondo è quella del blocco della rata.

Considerato che l’impennata dei tassi di interesse non si può arrestare, in quanto dipende dalle decisioni che a monte prende la Bce, l’intento è quello garantire agli italiani una rata costante. Per ottenere questo risultato chiaramente l’unico modo possibile è quello di allungare la durata del mutuo nel tempo. Pertanto se l’iniziativa dovesse andare in porto, un cliente con mutuo a tasso variabile potrebbe richiedere una rata fissa pur conservando la variabilità del tasso. Le differenze da corrispondere in base all’andamento dei tassi così come stabilito durante i mesi, saranno corrisposte ugualmente ma spalmate nel tempo, spostando in avanti nel tempo la data di estinzione del mutuo.

Cosa aspettarsi?

Questa appare una delle possibilità più allettanti per i mutui a tasso variabile. Finora l’unica possibilità esistente è quella della rinegoziazione, con la quale si può richiedere di rinegoziare il canone e passare dal variabile al tasso fisso. Ma questa possibilità è prevista però solo a partire da 12 mesi di decorrenza del mutuo.