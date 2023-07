Se vuoi cambiare vita, questa è l’occasione giusta: ti pagano profumatamente per emigrare su un’isola

L’iniziativa ha l’intento di garantire una maggiore vitalità in alcune isole situate in Europa. Vediamo quali sono e che condizioni propongono per poterci vivere

Vivreste su un’isola quasi deserta facendovi addirittura pagare? Posta così può sembrare la classica domanda che si fa quando ci si lascia andare a dei momenti di pura immaginazione. Ed invece chi vuole adesso ha una ghiotta opportunità per farlo. Un qualcosa di questo tipo è successo in Sardegna con il progetto delle case ad 1 euro.

Adesso è il turno di una graziosa meta estera europea che ha deciso di valorizzare di più le sue isole che sono dei veri e propri paradisi terresti posizionati nel bel mezzo dell’Oceano Atlantico. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

Vivere su un’isola semi-deserta: come candidarsi

La sede dell’allettante proposta è l’Irlanda. Il Governo ha ufficialmente presentato il programma “Our Living Islands” che tradotto in italiano significa “le nostre isole che vivono”. Il progetto prevede degli incentivi per chi ha il piacere di trasferirsi in una delle 23 isole dell’oceano tutte prive di collegamenti diretti con la terraferma.

Chi opta per questa stravagante trovata può beneficiare di un incentivo che arriva fino ad 84.000 euro. Le domande possono essere presentate già dal mese di luglio e sicuramente le richieste non mancheranno visto che si può andare a vivere in un posto dal fascino incontaminato con spiagge stupende e aria pulitissima.

Al momento l’isola più grande ovvero Arainn ospita poco più di 700 persone. La quota però non è un regalo ma è un contributo da riutilizzare uno degli edifici presenti sulle isole costruito più di 30 anni fa e senza affittuario da almeno 2 anni. Gli obiettivi del progetto sono ripopolare le isole, diversificare le loro economie, migliorare i servizi per la salute e benessere responsabilizzare le comunità.

Il progetto ha una durata decennale ed è accompagnato anche da altre azioni che il governo irlandese metterà in campo nel triennio 2023-2026 per rendere più piacevole il soggiorno nelle isole. Tra queste ci sono la creazione di forum per il dialogo continuo tra le comunità isolane e le autorità locali e la fornitura di banda larga ad alta velocità per consentire un accesso maggiore all’istruzione, ai corsi di formazione e favorire il lavoro a distanza dalle isole. Non resta che informarsi per capire se questa nuova vita può fare al proprio caso e garantire quel cambio di prospettiva che in tanti si auspicano.