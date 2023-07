Bonus bollette, arriva la proroga fino a settembre: con una sorpresa

Il Governo ha deciso di prorogare il bonus bollette fino a settembre. Per accedere ai contributi sono necessari alcuni requisiti reddituali fondamentali

Buonissime notizie per i contribuenti italiani. Il bonus bollette è stato esteso fino a settembre con un apposito fondo da 110 milioni di euro. Seppur i prezzi dei consumi di gas e luce stanno dando un po’ di respiro alle persone visto che sono in lieve discesa, avere una mano può sempre far comodo.

D’altronde è necessario anche ammortizzare quanto speso negli scorsi mesi quando i consumi sono davvero arrivati alle stelle. Il beneficio però seppur sia accessibile a molte persone ha dei criteri d’accesso e a tal proposito è fondamentale l’ISEE dell’anno in corso.

Bonus bollette: chi può accedere al bonus bollette e come chiederlo

Hanno infatti diritto al sostegno i nuclei familiari che hanno un Isee inferiore a 15.000 euro. La soglia sale fino a 30.000 euro per le famiglie che hanno almeno quattro figli. Fanno parte dei beneficiari di questo specifico bonus anche i percettori di Reddito e Pensione di Cittadinanza.

Il passaggio fondamentale da espletare per ottenere l’ammortizzatore sociale è presentate al comune di residenza sia la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) sia l’Isee. Non è necessario mostrare l’Isee per i nuclei in cui sono presenti persone affette da malattie gravi o che necessitano di apparecchiature mediche per fini vitali.

Per chi è ricompreso in questa casistica l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) applicherà altri tipi di parametri che sono sono strettamente correlati al tipo di apparecchiatura utilizzata dall’utente. Per quanto concerne il gas non sono ancora note le cifre del sostegno, mentre per la luce sono state rese note.

Per le famiglie formate da 1 o 2 persone con Isee inferiore a 9.530 euro l’importo è pari a 120,45 euro a cui vanno aggiunti 20,24 di compensazione integrativa. Passando ai nuclei composti da 1 o 2 persone con un Isee compreso tra 9.530 euro e 15.000 euro, la somma spettante è di 96,36 euro base con l’aggiunta di 16,19 euro di compensazione integrativa.

Alle famiglie di 3-4 persone con Isee più basso di 9.530 euro spettano invece 149,65 + 23,92 euro di compensazione. La cifra scende a 199,72+ 19,14 se l’Isee va da 9.530 euro a 15.000 euro. Se invece la famiglia ha più di 4 componenti e l’Isee non arriva a 9.530 euro il beneficio è di 167,90 euro+24,84 euro. L’ultima casistica è quella dei nuclei familiari al di sopra delle 4 persone con Isee che va da 9.530 euro a 15.000 euro. Le somme corrisposte sono di 134,32+19,87 euro.