Truffa anziani, ci risiamo, stavolta il bottino è milionario: mai vista prima

Un’anziana signora romana è stata truffata con l’ormai consueta tecnica del “figlio in difficoltà”. I malviventi le hanno sottratto diversi beni preziosi

È successo di nuovo. Un diabolico piano mirato ad ottenere i possedimenti di una povera signora anziana è purtroppo andato a termine. Il tutto si è svolto a Roma nel quartiere Parioli uno dei più facoltosi della Capitale. La sfortunata protagonista è una vecchietta di 83 anni che ha perso oggetti di grande valore.

La tecnica adottata è sempre la medesima, ovvero quella della richiesta telefonica di aiuto per un debito da saldare da parte di un finto familiare. Insomma, si fa leva sui sentimenti che chiaramente ad una certa età sono ancora più accentuati.

Il diabolico piano dei loschi truffatori: a cosa bisogna fare attenzione

Andando nello specifico alla signora è stato fatto credere che il figlio fosse in difficoltà economica ragion per cui senza esitare ha consegnato nelle mani dei criminali i risparmi di una vita. Gioielli, orologi, bracciali, monete antiche e tanti altri oggetti di un certo rilievo per un ammontare complessivo di 1 milione di euro.

I furfanti fingendosi funzionari delle Poste (uno addirittura il direttore) le hanno riferito che avrebbero mandato un corriere a ritirare il tutto. In realtà non era altro che il complice della persona che ha invece effettuato la chiamata. Hanno allarmato la donna dicendole che il figlio non si era sentito bene e aveva urgente bisogno di questo denaro.

Una volta impossessatosi del bottino i due truffatori hanno fatto perdere le loro tracce così come da copione. La signora dal canto suo ha rivelato che sembrava tutto così reale e che davvero aveva pensato di essere dinanzi a degli impiegati delle Poste.

Poco dopo la signora ha parlato con i suoi familiari scoprendo che il figlio stava benissimo e non si trovava in nessuna situazione di emergenza. Ha compreso di essere stata raggirata e ha sporto denuncia al commissariato di Villa Glori. Adesso sono in corso le indagini per ricercare i due ladri che hanno messo a segno un vero e proprio colpo. D’altronde questa società è ricca di gente senza scrupoli che pur di procurarsi del denaro senza fare sforzi è disposta anche a prendersi gioco di una malcapitata anziana.

Il consiglio è quello di assistere un po’ di più i propri cari quando arrivano un po’ più in là con l’età perché per loro può essere difficile capire subito cosa c’è dietro, mentre per una persona un po’ più giovane possono bastare pochi secondi per fiutare l’odore della truffa.