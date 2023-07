Truffa recensioni Amazon: attenzione alla lettera che vi arriva a casa

Si tratta di una tecnica non molto conosciuta che però alla lunga finisce per ingannare gli altri utenti del web. Vediamo come si articola e quali sono i particolari a cui prestare attenzione

Le recensioni sono praticamente tutto al giorno d’oggi. Quando si fanno degli acquisti o delle prenotazioni online si tende sempre a leggere le recensioni dei prodotti o dei servizi che si vanno a comprare. Purtroppo però in alcuni casi possono essere contraffatte e ciò può trarre in inganno i futuri acquirenti.

Un qualcosa di simile sta capitando con Amazon, che è di fatto un leader nel settore. Per questo le persone sono portate a credere che ciò che si legge sul noto portale di e-commerce sia vero. Andiamo invece a vedere cosa sta succedendo.

Truffa Amazon: tutti i passaggi di questa strano raggiro

In pratica può capitare che dopo aver acquistato un prodotto tramite Amazon ci si possa ritrovare nella propria casella postale una busta con all’interno una comunicazione piuttosto strana. Si tratta di un foglio A4 stampato male con l’intestazione a pié di pagina nei colori e con il logo Amazon. Dei particolari che di fatto la fanno sembrare una comunicazione ufficiale.

All’interno si può leggere che a fronte di una recensione a cinque stelle del prodotto si può avere un buono sconto di 10 euro che possono diventare 15 euro se nella recensione vengono inserite foto o video. Inoltre viene millantata una garanzia di 12 mesi, il che rende l’idea che c’è qualcosa che non va visto spesso i prodotti acquistati su Amazon godono già di una garanzia di 24 mesi secondo la legge europea.

Chiaramente l’azienda non c’entra nulla, ma sono i rivenditori che per cercare di guadagnarsi una fetta di mercato ancor più ampia attuano questi escamotage facendo leva sull’ingenuità delle persone. Soprattutto chi è meno esperto potrebbe farsi attirare da tutte queste promesse.

Al contempo però notando alcuni particolari si può ben scorgere il tentativo di inganno. Ad esempio la email di supporto inserita nella comunicazione è sempre piuttosto contorta e composta da caratteri e domini strani. Inoltre si chiede in maniera esplicita di non fare riferimento alla lettera quando si lascia la recensione (chissà perché verrebbe da dire). Ovviamente non è l’unica tecnica di cui questi “particolari venditori” si avvalgono.

Gli utenti vengono invitati a lasciare una recensione anche via email o tramite bigliettini riposti all’interno della confezione del prodotto. Insomma una pratica che scatena un circolo vizioso che penalizza sia chi fa queste recensioni senza ottenere nulla in cambio, sia chi in futuro acquisterà il medesimo articolo il cui valore è stato ingigantito da giudizi non realistici.