Case 1 euro, arriva la ghiotta opportunità a due passi dal mare: e che mare!

Il fenomeno delle case a 1 euro continua a spopolare anche in zone non troppo distanti dal mare. Ecco dove fare investimenti importanti in Sicilia

La possibilità di compare una casa al costo di un caffè (anzi anche meno visto che il caffè in molti posti è aumentato anche ad 1,50 euro) ha aperto dei nuovi scenari in Italia. Spesso però queste abitazioni si trovano in luoghi non propriamente accessibili e lontani dai centri principali.

In altre circostanze però non sono così nascosti e con circa 30 minuti di macchina si può addirittura raggiungere il mare. È il caso della Sicilia, pioniera di questo movimento. Si tratta di una terra che pullula di occasioni che potrebbero rivelarsi produttive sia per ritrovarsi una casa in una regione spettacolare, sia per poter dar vita ad un business come quello delle case vacanze.

Case a 1 euro in Sicilia nei comuni più vicini al mare

Prendendo come riferimento Taormina uno dei punti più belli e turistici in assoluto dell’isola a circa mezz’ora si trova una località dove poter prendere una casa ad 1 euro. Nello specifico stiamo parlando di Castiglione che fa parte del circuito dei borghi più belli d’Italia. Con meno di 3.000 abitanti a poco più di 620 metri sul livello del mare e la sua storia millenaria può essere un’attrattiva importante per chi ha voglia di cimentarsi in questa avventura.

Sono ben 937 le case abbandonate il che rende l’idea dello svuotamento del piccolo centro. Nel giro di pochi anni è passato da 14.000 abitanti a circa 3.000. Ovviamente l’obiettivo è ripopolarlo, ma al passo coi tempi lo si può fare anche in maniera parziale. Chi ha ha la forza economica per poter investire nella ristrutturazione di un immobile con dei costi tutto sommato contenuti si può ritrovare una casa da utilizzare per le vacanze o da poter affittare.

Per chi non conoscesse questo posto è stato il primo occupato dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale dopo la fuga provocata dall’arrivo degli alleati. Inoltre c’è una chiesa bizantina che è di fatto una caratteristica costruzione araba e la Basilica di San Giacomo e di Maria Santissima della Catena (quest’ultimo è il più grande edificio religioso di Castiglione).

Per poter avanzare la propria proposta d’acquisto non resta che andare sul sito del Comune di Castiglione per capire i passaggi da espletare. Sicuramente viste le prospettive la concorrenza sarà foltissima ma con un progetto degno ed ambizioso si può avere la meglio e realizzare questo piccolo sogno.