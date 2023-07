Postepay bloccata: che cosa fare subito per risolvere il problema | Niente panico

Esistono alcuni frangenti in cui la Postepay può essere bloccata. Vediamo quali sono e cosa è necessario fare per ripristinare nuovamente la situazione

Il blocco della Postepay è una condizione con cui tutti i titolari della nota carta prepagata devono fare i conti. Chiaramente ciò avviene in casi eccezionali, ma è sempre meglio metterli in preventivo in modo tale da farsi trovare preparati.

Andiamo prima di tutto a vedere quali sono i motivi per cui può avvenire il blocco della carta e di conseguenza cosa bisogna fare per ripristinare la situazione. Tutto quello che c’è da sapere in merito a questa tematica di interesse comune.

Quale numero chiamare quando la Postepay viene bloccata

Una delle ragioni che può portare al blocco è l’aver digitato per 3 volte il Pin sbagliato durante un’operazione di prelievo oppure in fase di pagamento. In questi frangenti la tessera viene sottoposta ad un blocco oppure ritirata dall’ATM. Qualora avvenga ciò è sufficiente contattare direttamente la filiale bancaria in questione oppure l’ufficio postale per ottenere nuovamente la propria tessera.

Per quanto concerne invece il caso in cui sia stato digitato il pin errato a più riprese non si può fare altro che telefonare al numero 800.00.33.22 che si occupa proprio di questi specifici problemi. Un operatore di Poste Italiane verificherà attraverso alcune domande l’identità del titolare in questione così da poter riattivare la tessera. Per furti o smarrimenti invece dovrà essere il titolare ad ordinare il blocco così da scongiurare qualsiasi genere di pericolo e salvaguardare i propri dati e il proprio denaro.

Il numero da contattare però cambia ed è l’800.90.21.22. La procedura però non permette di avere nuovamente la medesima tessera, ma bisognerà prima passare per una denuncia presso le forze dell’ordine per poi effettuare la richiesta di sostituzione presso un ufficio postale.

Il credito presente sulla vecchia carta sarà spostato in automatica su quella nuova dopo la riattivazione. Tuttavia esistono altri esempi in cui la carta può essere bloccata come ad esempio quelli in cui avviene direttamente tramite circuito bancario predisposto dalle Poste. Si tratta di situazioni specifiche come il superamento delle norme antiriciclaggio di denaro. Anche in questo caso bisogna recarsi fisicamente all’ufficio postale per verificare il tutto. Insomma, dei veri e propri grattacapi con cui si spera di non avere mai a che fare. Questi strumenti però per quanto comodi e rapidi possono però sempre nascondere qualche insidia, ragion per cui è meglio informarsi su come agire.