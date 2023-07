Truffa vacanza: i video fake e le chat fasulle che stanno ingannando milioni di persone

Come si articola questa truffa che fa leva sul desiderio delle persone di andare in vacanza. Ecco a cosa prestare attenzione per evitare di finire nella trappola

Le vacanze sono il momento più atteso dell’anno per molte famiglie e soprattutto nel periodo estivo c’è maggiore possibilità di potersi lasciare andare ad un momento di sano relax. Quello che per molti è un piacere per altri è l’occasione per mettere a segno delle autentiche truffe, che possono essere davvero deleterie.

Proprio in questa fase stanno circolando diverse notizie in tal senso. Dopo il boom dei raggiri nelle prenotazioni online di voli e pacchetti vacanze certificato dagli ultimi dati Check Point Research è arrivato un altro allarme piuttosto simile che però desta ancora più preoccupazioni.

Truffa vacanza: quali segnali possono aiutare a riconoscerla

Infatti i cybercriminali usano delle tecnologie decisamente sofisticate che di primo impatto possono raggirare anche coloro che sono più esperti. In Austria ad esempio sono già andate in scena delle truffe grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e nello specifico attraverso dei deep fake comprati sul Dark Web.

In questi filmati si vedono delle persone talvolta importanti che parlano, ma in realtà il tutto è contraffatto dal computer. Basta rimembrare alcuni esempi del passato come quelli di Barack Obama e la Regina Elisabetta. Watchlist Internet, piattaforma indipendente di informazioni su Internet sulle frodi e altre trappole online ha pubblicato un report in cui ha mostrato i particolari della truffa a tema vacanza.

Il tutto parte da annunci su Facebook, Instagram, TikTok e Youtube (che non riescono a filtrare le truffe sponsorizzate) in cui vengono millantati dei pacchetti tutto incluso al prezzo di 429 euro a persona in un resort di lusso in Egitto. Facendo click sull’annuncio (di primo impatto legittimo) si viene reindirizzati su un altro sito in cui c’è il video di una ragazza che spiega i dettagli dell’invitante pacchetto.

In realtà il video è un vero e proprio fake e si vede una modella che in pratica non ha nulla a che vedere con il raggiro. Il suo volto è stato copiato e incollato nel video con algoritmi di deep learning. Purtroppo però all’occhio dell’utente ignaro sembra tutto credibile e conveniente. Esiste addirittura una chat su Whatsapp, ma dall’altra parte c’è il truffatore che cerca di vendere “pacchetti” ancor più dispendiosi per ottenere più soldi.

Una volta effettuato il pagamento sparisce tutto: sito, video e assistente su Whatsapp. L’utente non rivedrà mai più il suo denaro che è in pochi attimi confluisce su conti esteri difficilmente rintracciabili. Nonostante la “perfezione” del piano esistono dei modi per difendersi. In primis è bene diffidare quando tutto sembra troppo bello e i prezzi sono molto bassi. Inoltre se cambiando date il prezzo rimane uguale c’è qualcosa che non va. D’altronde una vacanza ad agosto non può costare come una a giugno o a settembre.