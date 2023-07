Comprare una casa all’asta conviene? Tutti i vantaggi e gli svantaggi da valutare prima dell’acquisto

Prima di comprare un immobile all’asta è sempre meglio conoscere quali sono i vantaggi e gli svantaggi a cui si va incontro. Scopriamoli di seguito.

Le aste giudiziarie per comprare immobili sono procedure attraverso le quali vengono venduti immobili come abitazioni, terreni o qualsiasi altro tipo di edificio di proprietà di un soggetto, che sia una persona fisica o giuridica, che non è riuscito a far fronte ai propri debiti nei modi e nei tempi concordati.

Le aste immobiliari rappresentano un’ottima opportunità per acquistare una casa ad un prezzo vantaggioso, notevolmente inferiore rispetto a quello di mercato.

Tuttavia, proprio come avviene per ogni scelta di investimento, può anche riservare brutte sorprese. Pertanto, prima di avventurarsi in questa operazione, è meglio considerare con attenzione tutti i pro e i contro, i rischi connessi ed i costi da sostenere.

Comprare casa all’asta: pro e contro

Come abbiamo anticipato, comprare un immobile all’asta può comportare diversi vantaggi, ma può riservare anche spiacevoli sorprese. Per cui, prima di addentrarsi in questo tipo di operazione, soprattutto, se si tratta della prima volta, è consigliabile valutare con attenzione tutti i pro e i contro di un’asta immobiliare.

I punti a favore sono rappresentati, anzitutto, dal risparmio. Infatti, acquistare una casa all’asta, normalmente, consente di ottenere un immobile ad un prezzo scontato dal 20 al 40 per cento rispetto al reale valore di mercato. Inoltre, essendo l’asta una procedura effettuata dal Tribunale, è obbligatorio rendere reperibili le informazioni riguardanti l’immobile. In più, contrariamente al pensiero comune, approfittare di un’asta giudiziaria non richiede un immediato sforzo finanziario, infatti, basta presentare un assegno dal valore pari al 10 per cento del valore dell’immobile.

Analizzando, invece, i possibili svantaggi delle aste immobiliari è bene tener presente che si tratta di procedure piuttosto complesse, soprattutto per chi è alla prima esperienza. Pertanto, prima di acquistare una casa all’asta meglio raccogliere più informazioni possibili o richiedere la consulenza di un esperto nel settore. Insomma, acquistare un immobile all’asta può essere sì conveniente, soprattutto a livello economico, ma non si tratta di un’operazione semplice ed è bene essere consapevoli anche di quelli che potrebbero essere i rischi del comprare un immobile con questo metodo. Ricordiamo che i rischi tangibili di acquistare tramite aste immobiliari riguardano principalmente:

• requisiti e termini richiesti dalla procedura d’asta;

• copertura finanziaria essenziale per concludere l’acquisto;

• eventuale presenza di inquilini in possesso di contratti opponibili;

• stato dell’immobile;

• presenza di diritti di terzi o di ipoteche.