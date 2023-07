Le conseguenze del conflitto russo-ucraino sul turismo internazionale | Attenzione ai voli in cancellazione

Estate 2023 a rischio: molti voli cancellati. Le motivazioni dietro la scelta delle compagnie

In un clima politico internazionale incerto e preoccupante, l’estate 2023 si presenta ricca di incognite e incertezze varie. La questione russo-ucraina scoppiata molti mesi non fa che inasprirsi ulteriormente, aggravata di recente anche da una ribellione a essa collegata. Al momento il quadro politico della parte orientale dello scacchiere europeo versa in condizioni difficili e precarie.

Da un punto di vista turistico tutto ciò si è tradotto nell’immediato calo dei prezzi per le mete turistiche site nelle vicinanze dell’Ucraina e della Russia poiché, essendo le tensioni alte e i bombardamenti all’ordine del giorno, la questione sicurezza diviene un fattore da considerare per tutti i viaggi nei dintorni.

Di recente un’altra notizia arriva a dare un’ulteriore stoccata al turismo 2023: i voli di una nota compagnia aerea sono stati cancellati in massa, proprio a causa delle conseguenze del conflitto in atto.

I voli cancellati da Easy Jet

Una delle compagnie aeree più note per gli spostamenti low cost estivi, Easy Jet, ha negli ultimi giorni eliminato ben il 2% dei voli programmati per il periodo che va da luglio a settembre, limitando di molto il proprio traffico aereo nei mesi più attivi di tutto l’anno.

Parliamo della cancellazione di circa 1.700 voli, di cui 134 inerenti l’Italia. Il motivo di questa decisione risiede proprio nella guerra in corso, poiché lo spazio aereo sarà anche nei mesi estivi molto limitato. Inoltre vi saranno di certo ritardi nel controllo del traffico aereo e potrebbero verificarsi episodi di sciopero del personale aereo.

Pertanto preventivamente, la compagnia britannica ha cancellato i voli a rischio. Il disagio riguarderà circa 180 mila passeggeri, di cui molti (almeno il 95% di essi) saranno spostati su voli alternativi, mentre per molti altri (il restante 5%) si passerà all’erogazione di rimborsi.

Come tiene a sottolineare la stessa Easy Jet, la scelta non è dovuta a mancanza di personale o alla previsione di scioperi, ma proprio ai disagi causati dall’attuale congiuntura politica.

Cosa aspettarsi nell’immediato futuro

Purtroppo la defezione di Easy Jet non sarà un caso isolato. Si prospetta nell’immediato futuro di riscontrare cancellazioni anche da parte di altre compagnie aeree le quali, naturalmente preoccupate per la situazione mondiale e per l’incolumità dei propri passeggeri, potrebbero decidere di cancellare altri spostamenti.