I quattro insospettabili lavori più pagati al mondo: non li indovinerai mai

Quali sono i mestieri a cui puntare per guadagnare oltre 10.000 euro al mese. Alcuni di questi di primo impatto non sembrano così remunerativi

Molti giovani quando devono decidere il percorso universitario da intraprendere pensano anche a quale tipologia di lavoro possa permettere di avere maggiori introiti in futuro. Chiaramente ciò si deve sposare anche con i propri interessi e le proprie inclinazioni altrimenti diventa tutto inutile.

Ciò non toglie che a prescindere dai guadagni l’ambiente lavorativo debba essere armonioso e vivibile. A ciò vanno aggiunti anche i propri diritti, perché senza quelli diventa tutto più sacrificante e alla lunga frustrante. Messe da parte queste importante considerazioni, è bene scoprire quali sono i mestieri più pagati al mondo in questa fase.

I lavori più pagati al mondo: quali sono quelli che in pochi si aspettano

In Europa la mansione che comporta maggiori ricavi è quella di amministratore delegato, cioè responsabile di un’azienda privata o pubblica che sia. Lo stipendio è correlato alla grandezza della brand ma anche al grado di responsabilità. Quando si arriva in cima e quindi a livelli davvero alti si arriva a superare abbondantemente il milione di euro all’anno. Nelle aziende di medie dimensioni si può arrivare a 75.000 euro mensili. Un discorso che però non vale per l’Italia dove i salari anche in questo caso sono più bassi.

Decisamente più facile da intuire è la situazione dei medici. Chi intraprende questo percorso pur consapevole dell’enorme mole di lavoro e del grado di responsabilità, ha sicuramente degli ottimi guadagni. In Italia un neurologo può guadagnare anche 70.000 euro all’anno. Nel Regno Unito, in Danimarca e in Svizzera si arriva addirittura a 40.000 euro mensili.

Non potevano mancare le professioni finanziarie. Le più pagate sono quelle dirigenziali come il banchiere o il dirigente di una filiale o di un ramo bancario che arriva fino ad un massimo di 10.000 euro mensili.

Al passo coi tempi non potevano mancare i lavori in ambito informatico. La tecnologia d’altronde ha fatto passo da giganti nell’ultima decade e per questo tra i lavori più pagati al mondo ci sono anche quelli di questo settore. Quelli che sono strettamente correlati all’ingegno e all’informatica possono essere pagati anche 4.000 euro al mese, ma si può aspirare a cifre ancor più ingenti se si diventa analista di dati o esperti di sicurezza informatica. Tutti percorsi difficili, ma d’altronde senza fare dei sacrifici non si può arrivare alla tanto sospirata meta.