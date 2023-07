Sei una categoria protetta e vuoi lavorare in Poste Italiane? Stanno aspettando la tua candidatura

In che modo è possibile candidarsi alle offerte di lavoro di Poste Italiane dedicate alle categorie protette e come inviare il proprio C.V per la selezione di dipendenti 68/1999

Poste Italiane offre sempre moltissime opportunità lavorative. Periodicamente pubblica le nuove occasioni professionali in diversi ambiti. Anche per quanto concerne le categorie protette le possibilità non mancano.

D’altronde la legge 68/1999 stabilisce per le aziende con più di 15 dipendenti l’obbligo di assunzione di un certo numero di persone disabili. Vediamo quindi come trovare gli avvisi di lavoro inerenti e come presentare la domanda in maniera autonoma inviando la propria candidatura.

Poste Italiane, categorie protette: dove trovare gli annunci di lavoro e come inviare la propria candidatura

Non resta che andare sul sito ufficiale di Poste Italiane (www.posteitaliane.it) ed entrare nella sezione “Lavora con noi” e selezionare le “Posizioni aperte”. Qualora si tratti di una selezione del personale, l’avviso conterrà al suo interno le modalità di invio delle domande e la procedura per la selezione.

Si può mandare la candidatura direttamente dal sito web e si viene ricontattati per un colloquio o per lo svolgimento di una prova per la verifica delle competenze. Spesso però Poste Italiane seleziona il personale da inserire mediante valutazione del curriculum e successiva chiamata per un colloquio conoscitivo finalizzato all’assunzione.

L’ultima vera selezione è stata quella per operatori di sportello legge 68/1999 (categorie protette) con scadenza di domanda il 15 giugno 2023. In attesa della prossima chance vediamo come è possibile inviare la candidatura in maniera autonoma a Poste Italiane.

Una volta effettuato l’accesso al sito ed essere entrati nella sezione “Lavora con noi” si deve cliccare su “Candidatura spontanea”. Una volta inserito si potrà sempre aggiornare. Si tratta di un particolare importante visto che nel corso del tempo si possono maturare esperienze in linea con le competenze richieste dall’azienda.

Chi invia la candidatura per la prima volta dovrà compilare un form con il proprio indirizzo e-mail e la password. Una volta terminata la registrazione si può inviare il proprio curriculum vitae che resterà salvato nei database dell’azienda. Non si tratta di un lavoro inutile al contrario di ciò che si crede. Infatti l’azienda quando avrà bisogno di assumere una categoria protetta (il che ciclicamente deve accadere) potrà attingere dai nominativi presenti sul portale senza doversi prodigare più di tanto nella ricerca. Insomma, un bene per entrambe le parti che così si possono trovare ed iniziare un percorso proficuo insieme.