Barbara Berlusconi, quanto guadagna la figlia del compianto Silvio: eredità e aziende

Barbara Berlusconi ha ricoperto diversi ruoli nell’arco della sua carriera che l’hanno portata ad avere degli introiti di non poco conto. Vediamo quanto guadagna nello specifico

Barbara Berlusconi è una delle figlie di Silvio Berlusconi che ha avuto maggior successo in ambito imprenditoriale. Si tratta della seconda figlia del Cavaliere nata dal matrimonio con Veronica Lario. Ha ricoperto diversi incarichi nel corso della sua carriera che le hanno permesso di avere notevoli compensi da un punto di vista economico.

Nata in Svizzera ha avuto come padrino di battesimo Bettino Craxi. Dopo essersi diplomata al liceo classico si è laureata in filosofia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele. Al pari del padre ha una famiglia molto numerosa. Ha infatti ben cinque figli di cui due nati dalla relazione con Giorgio Valaguzza e tre con l’attuale marito Lorenzo Guerrieri.

Barbara Berlusconi: quanto guadagna l’imprenditrice grazie alle sue aziende

Questi sono gli aspetti basilari inerenti la sua vita privata. Andiamo invece a vedere quelli riguardanti l’ambito imprenditoriale che le hanno permesso di godere di un patrimonio record. Dopo gli studi è entrata a far parte del consiglio di amministrazione di Fininvest per poi fare il grande passo nel mondo del calcio. Per alcuni anni ha fatto parte del consiglio direttivo del Milan.

Con i fratelli Eleonora e Luigi è invece diventata amministratrice nel settore delle costruzioni con Bel Immobiliare. Ma andando nel dettaglio già la sua casa di cui si può scorgere qualche scatto sui social, indica il tenore di vita della figlia del compianto ex Premier. Il patrimonio economico di Silvio si aggirava sui 6,8 miliardi di euro, il che lascia intendere quali possono essere le cifre attorno alle quali girano i guadagni dei figli.

I dati del 2019 che tenevano conto della holding dei tre figli di Veronica e Silvio rivelano che Barbara ha un guadagno pari a 6 milioni di euro. A ciò va aggiunto il dopo testamento che potrebbe cambiare completamente le carte in tavola ed arricchire ancora di più la seconda figlia di Berlusconi.

Infatti insieme ad Eleonora e Luigi detengono il 21,4% della Fininvest. Insomma, di certo il denaro non le manca, ma d’altronde ha saputo ben districarsi negli affari di famiglia che di certo non sono semplici da gestire. Un saggio delle sue competenze lo ha dato nel periodo in cui si è occupata del Milan, una delle creature più care a papà Silvio che per circa 30 anni lo ha condotto ai massimi livelli.