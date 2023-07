Le 5 malattie che ti rovinano le vacanze, ecco come tenerle alla larga!

L’estate è la stagione del divertimento, ma è anche il periodo in cui le malattie si diffondono più velocemente. Scopriamo quelle più insidiose.

In pochissimi sanno che durante la stagione estiva, complici il caldo, il mare, le piscine e la vita all’aria aperta, aumenta notevolmente il rischio di incappare in spiacevoli infezioni e malattie.

Proprio come ha evidenziato il presidente dell’Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e Disordini Immunologici, Susanna Esposito, sebbene l’influenza e tanti altri virus spariscano completamente in estate, ci sono nuove malattie con cui bisogna fare i conti.

In particolare, secondo gli esperti, sarebbero cinque i malanni estivi più insidiosi e dai quali è meglio stare alla larga. Come? Seguendo alcuni semplici consigli e raccomandazioni è possibile evitare di incappare in sgraditi inconvenienti che possono rovinare le tanto attese vacanze.

Le 5 malattie estive più insidiose

“In estate batteri, miceti e parassiti sono tra i maggiori responsabili delle infezioni che colpiscono grandi e piccoli” spiega la dottoressa Susanna Esposito, poi aggiunge: “… Tra le più diffuse: colpi di sole e colpi di calore, infezioni cutanee, allergie da punture d’insetto, reazioni da contatto causate da meduse e tracine, gastroenteriti e intossicazioni alimentari”.

Ovviamente, le alte temperature e l’esposizione prolungata al sole sono la causa principale di colpi di sole e colpi di calore. In questo caso la cosa migliore è idratarsi adeguatamente, evitare di uscire nelle ore più calde ed adottare creme protettive quando ci si espone ai raggi solari. Molto diffuse sono anche le allergie da punture d’insetto, quindi meglio essere previdenti e utilizzare creme anti insetto, oltre che avere sempre una penna dopo puntura. Per quanto riguarda le infezioni cutanee, quella più comune d’estate è l’impetigine che si presenta sotto forma di vescicole o bolle per tre o quattro giorni. Si tratta di un’infezione molto contagiosa che colpisce soprattutto i bambini, quando la sabbia o l’acqua del mare sono particolarmente sporchi. L’impetigine può essere molto fastidiosa, per cui, meglio essere prudenti e adoperare sempre un asciugamano evitando di sedersi con la pelle su sabbia o lettini.

Un altro problema al quale si va incontro durante la stagione estiva sono le intossicazioni alimentari. Questo, soprattutto, perché si tende a non seguire più una sana e corretta alimentazione, per cui, spesso si finisce negli eccessi e nelle conseguenze che ne derivano. Infine, meglio non sottovalutare il rischio di contrarre epatite, salmonella, stafilococco che possono comportare risvolti negativi anche a lungo termine.