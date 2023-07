Whatsapp, i trucchi per vedere se legge i messaggi: scoprilo anche senza spunta blu

Whatsapp è una delle app di messaggistica più usate, oltre a inviare messaggi, gli utenti hanno la possibilità di vedere se il messaggio è stato letto o meno grazie all’icona della doppia spunta blu.

Tuttavia, ci sono situazioni in cui si desidera scoprire se qualcuno ha letto il messaggio, anche se non ha abilitato la conferma di lettura. In questo articolo, vi indichiamo alcune strategie per capire se il destinatario ha effettivamente letto il messaggio, nonostante l’assenza della spunta blu.

Come scoprire se ha letto il tuo messaggio whatsapp senza spunta

I trucchi per capire se ha letto i messaggi anche se non ha attivato la conferma di lettura. Ovvero quell’opzione che permette di segnalare con la doppia spunta blu che il messaggino è stato letto dal destinatario.

“Online” e l’ultimo accesso: Uno dei modi più comuni per scoprire se qualcuno ha letto il messaggio è controllare se la persona è “online” o il suo ultimo accesso all’app. Se il destinatario è stato online dopo che hai inviato il messaggio, potrebbe averlo letto. Tuttavia, questa non è una prova definitiva poiché il destinatario potrebbe essere online per altri motivi e non aver letto il tuo messaggio.

Risposta indiretta: Un’altra strategia è inviare un messaggio con un contenuto che potrebbe generare una risposta da parte del destinatario. Ad esempio, puoi inviare una domanda o un commento provocatorio che richiederà una risposta inevitabile, anche se il destinatario non ha letto il messaggio. Se il destinatario ti invia una risposta anche per altre vie, come una telefonata o su altro tipo di app di messaggistica, sai che ha letto ciò che gli hai scritto su Whatsapp.

Profilo della persona: Prima di inviare un messaggio, potresti dare un’occhiata al profilo della persona. Alcuni utenti aggiornano il loro stato o la loro foto del profilo in base al loro stato d’animo o a cosa stanno facendo in quel momento. Se il destinatario ha aggiornamenti sul suo profilo che corrispondono al contenuto del tuo messaggio, potrebbe averlo letto senza conferma di lettura.

Visualizzazione attraverso popup: Quando invii un messaggio su Whatsapp, potresti notare un breve popup che mostra una parte del messaggio. Se il destinatario apre il popup,anche se solo per un attimo, è probabile che abbia letto almeno una parte del tuo messaggio. Anche se il destinatario potrebbe decidere di non aprire del tutto il messaggio per evitare la conferma di lettura, questo potrebbe essere un segnale che ha comunque preso visione del contenuto.

Testi brevi e semplici: Se invii un messaggio breve e semplice, potrebbe essere più facile per il destinatario leggerlo senza la conferma di lettura. Ad esempio, invece di scrivere un lungo testo, prova a inviare una frase o una parola che richiede una risposta breve. In questo modo, il destinatario potrebbe decidere di leggere il messaggio senza generare la spunta blu.

Chiedere direttamente: Se desideri avere una conferma definitiva se il messaggio è stato letto o meno, l’opzione più semplice è chiedere direttamente al destinatario. Potresti inviare un altro messaggio dicendo qualcosa come “Hai letto il mio messaggio precedente?” Se ricevi una risposta positiva o la persona fa riferimento al contenuto del messaggio precedente, avrai la conferma che è stato letto.