Limiti dei pannelli fotovoltaici: è vero che non funzionano sempre

La nuova frontiera del risparmio e dell’ecologia: i pannelli fotovoltaici. Ma sono sempre efficaci?

Negli ultimi anni è esploso il fenomeno dei pannelli fotovoltaici e dei solari termici. I motivi alla base di questo enorme interesse per tale tecnologia sono sostanzialmente due:

da un lato c’è un’attenzione particolare a moderare il proprio impatto sul territorio che oggi, data la situazione di inquinamento e la crisi ambientale disastrosa in corso, è sicuramente un tema da non sottovalutare;

dall'altra vi è la possibilità del risparmio economico, in quanto utilizzare i pannelli fotovoltaici vuol dire ridurre il proprio consumo di energia derivante da altre fonti. Tutto questo non può che comportare un netto abbassamento dei costi delle proprie bollette domestiche.

A favorire il diffondersi di questo approccio sono stati anche gli innumerevoli bonus economici messi a disposizione dallo stato e dai fondi europei, che hanno spinto molti imprenditori edili e molti cittadini all’interno dei propri condomini a effettuare degli interventi di efficientamento energetico.

In quali circostanze i pannelli non funzionano

Si vocifera però di una possibile carenza dell’efficacia dei pannelli fotovoltaici in alcune condizioni. Quello che si dice è che essi funzionino male in condizioni di estremo calore. In effetti questa voce sembrerebbe non essere solo una diceria, ma una realtà di fatto.

I pannelli fotovoltaici mantengono la loro efficacia al 100% fino alla percezione dei 25 gradi centigradi. Ciò vuol dire che oltre quella soglia smettono di funzionare o comunque hanno meno produttività, garantendo pertanto meno risparmio energetico ed economico.

Naturalmente con le caldissime estati cui stiamo andando incontro negli ultimi anni, un tale limite non è positivo. Si pensi ad esempio alle isole italiane o a tutte le regioni del meridione, in cui è facile raggiungere i 30-35 gradi di temperatura, con alcuni picchi in giornate estreme che toccano fino ai 40 gradi.

Ciò renderebbe inutile la presenza dei pannelli stessi. Vero è che, a dispetto dei mesi caldi della stagione estiva, l’uso dei pannelli fotovoltaici apporta benefici nei consumi durante tutto l’anno.

Come ovviare a questo difetto?

Per contrastare il dissenso nei confronti dei pannelli che sta nascendo facendo questo tipo di considerazioni, la tecnologia è già al lavoro per approntare delle modifiche ai pannelli esistenti. Tuttavia sono già in molti a optare per un’alternativa altrettanto ecologica e votata al risparmio economico: le tegole fotovoltaiche. Sembra che questa tecnologia sia già molto più resistente alle alte temperature rispetto ai pannelli fotovoltaici.