Aiuta la fortuna a trovare proprio te: i segreti per scegliere i Gratta e vinci giusti

Passione Gratta e vinci: abbinare alla fortuna un metodo oculato può farci guadagnare

Chi non ha almeno una volta nella vita tentato la sorte giocando alla lotteria, al lotto, superenalotto oppure acquistando un gratta e vinci? I gratta e vinci sono dei ticket che ci propongono mini giochi, tutti finalizzati a farci grattare delle caselle al fine di scoprire se abbiamo vinto o meno un premio in danaro.

Esiste una vera e propria passione per i gratta e vinci, essendo peraltro facilmente acquistabili in molti negozi. Essi sono particolarmente amati poiché danno un esito immediato della nostra vincita o perdita del premio in danaro.

Vi sono diversi tipi di gratta e vinci e ne esistono di vario taglio, dai 0,50 centesimi sino ai più costosi da 20 euro o più. Ma è possibile stabilire con esattezza quali scegliere per avere più possibilità di vincere?

Come scegliere i gratta e vinci

La prima cosa da prendere in considerazione è che i premi in danaro dei gratta e vinci sono commisurati al valore dello stesso. Dunque acquistandone uno da 5 euro avremo una vincita minima di 5 euro, mentre prendendone uno da 20 euro la minima vincita sarà di 20 euro. Questo può essere già un fattore importante da considerare nella scelta.

Inoltre quelle che vanno tenute in considerazione sono le cosiddette probabilità di vittoria che sono solitamente riportate dietro al tagliando. Ecco le probabilità rispetto ad alcuni dei più conosciuti:

7 e mezzo – costa 1 euro e offre la possibilità di vincere fino a 100 euro. La probabilità di vincere è di 1 ogni 800 giocate.

– costa 1 euro e offre la possibilità di vincere fino a 100 euro. La probabilità di vincere è di 1 ogni 800 giocate. linea 10 plus – la probabilità è di 1 ogni 710 giocate.

– la probabilità è di 1 ogni 710 giocate. nuovo miliardario – ha un costo di 5 euro e vi è una probabilità di 1 ogni 6 mila giocate.

– ha un costo di 5 euro e vi è una probabilità di 1 ogni 6 mila giocate. nuovo mega miliardario – costa 10 euro e vi è una possibilità ogni 4.000 giocate.

Come giocare responsabilmente e guadagnare

La cosa migliore da fare è. oltre a considerare il calcolo delle probabilità, quella di giocare con la dovuta attenzione e parsimonia. Può essere un passatempo simpatico quello dei gratta e vinci, ma è opportuno darsi un budget oltre il quale non andare, così da non rischiare i propri risparmi.

Si potrebbe giocare settimanalmente, in maniera scandita nei giorni, così da non sperperare tutto in un unico momento. Inoltre la regola fondamentale è che una volta che abbiamo vinto effettivamente una cifra accettabile non dobbiamo proseguire a giocare poiché inevitabilmente ci ritroveremmo a perdere tutta la nostra vincita.