Eredità in pericolo se un genitore dona tutto a un figlio solo? Forse un modo per tutelarsi c’è

Donazioni ai figli: quando capita che tutto sia donato a un figlio solo svuotando il conto cosa si può fare?

I genitori da sempre si sono presi cura dei propri figli e difatti, qualsiasi sia la loro età, il senso di protezione prevale in ogni caso. Molte volte può essere capitato anche nelle migliori famiglie che uno o entrambi i genitori abbiano dato più attenzione o più sostegno economico a un figlio piuttosto che a un altro. Questo può avere svariate motivazioni, spesso sostenute dal fatto che il figlio in questione fosse in maggiore difficoltà.

Cosa succede però se un genitore dà davvero tanto a un solo figlio escludendo gli eventuali altri e se lo fa prosciugandosi il conto in banca? Quest’ipotesi piuttosto plausibile è stata vagliata e analizzata sotto il profilo della normativa vigente, al fine di comprendere se in effetti esistono rimedi che gli altri familiari possano adottare per scongiurare il dissiparsi di un’intera eredità.

I casi in cui si può intervenire

Esistono dei casi in cui la legge permette un reale intervento per fermare un’eventuale truffa ai danni di un genitore o per ristabilire le condizioni di equità tra i figli. Ecco alcuni esempi:

capacità di intendere e di volere – si potrebbe dimostrare che un genitore sia stato così eccessivamente generoso non per semplice bontà ma perché spinto da un’ infermità mentale parziale o totale. In tal caso gli altri figli potrebbero rivolgersi al tribunale al fine di richiedere l’assistenza di un amministratore di sostegno che accompagni il genitore nelle scelte più delicate e onerose. A tale richiesta deve essere affiancata una perizia medica che dimostri l’incapacità di intendere e volere.

presenza del notaio + 2 testimoni – per le donazioni estremamente generose e anche al di fuori della portata dei genitori, si potrebbe invocare la legge qualora esse siano state effettuate al di fuori del contesto notarile e senza la presenza di testimoni. In questo caso la donazione può essere contestata ed essere dichiarata nulla.

Testamenti e donazioni a un figlio solo: contestare è possibile.

Quando non è possibile intervenire

Non è possibile fare nulla in alcuni casi specifici:

quando si tratta di una donazione indiretta – cioè il genitore non dà i soldi direttamente a uno dei figli ma acquista per suo conto il bene pagandolo;

– cioè il genitore non dà i soldi direttamente a uno dei figli ma acquista per suo conto il bene pagandolo; quando si parla di piccole donazioni continuative fatte al figlio durante la vita.