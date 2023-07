Social card da 380 euro per fare la spesa: quello che nessuno vi dice

Si chiama “Dedicata a te” la card che aiuterà molte famiglie italiane a far fronte all’aumento dei prezzi degli alimenti e dei beni di prima necessità. Tutti i dettagli

Il periodo storico è di quelli pesanti. Molte famiglie italiane devono fare bene i conti per arrivare a fine mese e alle volte anche lasciarsi andare ad una semplice spesa può risultare complicato. Per questo il Governo ha varato uno strumento che potrebbe rivelarsi molto utile per tante persone.

Si tratta della speciale card “Dedicata a te” che sarà disponibile per circa 1 milione e 300mila nuclei familiari con redditi bassi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli riguardanti questa nuova idea per dare manforte alle famiglie.

Social card 380 euro: quali contribuenti possono ottenerla

Ha un valore di 382,50 euro e sarà elargita una tantum così come annunciato dal ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida. Ma chi potrà beneficiarne? Semplice. Le famiglie con un Isee fino a 15.000 euro annui. Il processo di distribuzione inizierà il prossimo 18 luglio quando i Comuni invieranno le comunicazioni ai beneficiari contenenti le indicazioni per il ritiro delle carte presso gli uffici postali.

Non solo credito ma anche sconti messi a disposizione dalla grande distribuzione. La carta va attivata entro il 15 settembre e come detto anche da Giorgia Meloni che ha voluto precisare: “È un segnale verso chi è in difficoltà. Noi ci siamo e cerchiamo di fare del nostro meglio per dare una mano”.

L’intervento non è sommabile ad altri tipi di aiuti come ad esempio il Reddito di Cittadinanza. Lo ha ribadito Lollobrigida sottolineando che le casse dello Stato non hanno risorse infinite e bisogna calibrale per evitare sprechi. Sulla questione è intervenuto anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che durante la conferenza stampa di presentazione della carta ha dichiarato che questo è uno dei provvedimenti per far fronte ad uno dei due grandi problemi che stanno affiggendo il paese in questa fase, ovvero quello dell’acquisto dei beni di prima necessità e quello dell’energia elettrica.

Sicuramente può essere utile potersi avvalere di questa misura, anche se al contempo il fatto che sia una tantum ha creato un po’ di malumori visto che la spesa si fa tutti i giorni e non solo una volta ogni tanto. L’auspicio delle famiglie è che questa possa essere una base per poi estendere il sostegno per la spesa ad un lasso di tempo maggiore. Per ora però la situazione è questa ed meglio approfittarne. Meglio di niente.