Con questo menù puoi fare la spesa con meno di 50 euro a settimana | Provare per credere

Con questa tecnica puoi risparmiare sulla spesa ed acquistare i prodotti necessari per saziare la famiglia con meno di 50 euro. Ecco cosa inserire nel proprio carrello

Fare la spesa è diventato un vero e proprio lusso in questo periodo. Quando si arriva alla cassa e ci viene mostrato lo scontrino ci demoralizziamo perché speravamo di spendere di meno, ma in questa fase i rincari sono all’ordine del giorno.

Purtroppo per effetto di ciò si tende a rinunciare a qualcosa in modo tale da non appesantire troppo il bilancio familiare. Ma facendo bene i conti si può evitare di arrivare a tanto. Basta solo un po’ di lungimiranza e si potrà riempiere il carrello di tutti i prodotti necessari al nostro sostentamento.

Come risparmiare sulla spesa per una famiglia di 4 persone

Il tutto in maniera più che economica e rimanendo al di sotto dei 50 euro settimanali (per un nucleo familiare composto da 4 persone). Chiaramente è necessario bilanciare bene il menù della propria famiglia e scegliere i posti adeguati per fare la spesa in modo pratico ed intelligente. Guardare i volantini delle grandi catene di distribuzione è il primo passo.

Magari durante quella settimana c’è un prodotto che desideravamo ad un prezzo scontato. Un altro consiglio importante è quello di optare per i formati più grandi. Infatti in rapporto alla quantità di solito sono più convenienti e non bisogna tornare prima al supermercato per riprenderli.

Andando nel dettaglio e partendo dalla colazione il budget è di 10 euro e al suo interno sono compresi 6,5 litri di latte UTH e 700 g di biscotti. Stesso dicasi per pranzo e cena. Con 2 kg di pasta si vanno a coprire almeno 4 pasti. In alternativa si può valutare 1 kg di riso a cottura rapida o 375 grammi di polenta istantanea.

Capitolo verdure. Prendere 1 kg di minestrone congelato e 500 g di funghi champignon freschi è una combinazione perfetta. Per chi preferisce si può optare anche per mezzo kg di legumi secchi o 1 kg di piselli surgelati. Per completare la spesa si possono prendere 6 uova e mezzo kg di ricotta confezionata. Sulla carne e il pesce invece non si possono fare troppi ragionamenti a priori, meglio capire al momento in base alle possibili scelte. A prescindere da ciò alcuni di questi alimenti si trovano spesso in offerta o comunque a prezzi convenienti per le famiglie. Degli esempi in tal senso sono le cosce di tacchino, i lupini e le cozze.