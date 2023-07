Vacanze immersi nel verde e nella quiete più totale, in Italia si può: ecco in quali località

Da Nord a Sud dello Stivale sono diverse le regioni che propongono delle mete rilassanti che si trovano nel verde più totale. Andiamo a scoprirle insieme

Stanchi delle solite vacanze estive in posti pieni di gente? Chi vuole vivere un’esperienza esclusiva e lontana dal caos può optare per alcune località completamente immerse nel verde e nella natura. L’aspetto ancora più comodo è che non c’è bisogno di emigrare chissà dove. L’Italia pullula di posti del genere.

E non bisogna nemmeno spostarsi più di tanto dalla propria area di riferimento. Sia al Nord che al Sud le opportunità in tal senso sono numerosissime. Vediamo quindi quali sono le migliori opportunità per passare un po’ di giorni in campagna circondati dal verde e scenari mozzafiato e rigeneranti.

Dove trascorrere delle vacanze tra natura e il relax in Italia

Partendo dal Settentrione troviamo il Castello con Spa nel Collio, Si trova nel Collio Goriziano, terra di vini pregevoli ed è un mondo di relax, gusto e benessere dove si può scegliere tra quattro strutture che vanno dal raffinato maniero arredato con mobili d’epoca al casolare tra le vigne. Situato in una cornice di 60 ettari è l’ideale per chi vuole fare una vacanza all’insegna delle passeggiate all’aria aperta.

Poco più in la troviamo il Country Hotel per wine lovers che è curato da Marco Simonit e Pierpaolo Sirch. Hanno creato un luogo d’incontro aperto a tutti. Il parco è piuttosto grande ed è completamente nel verde ed ha ben 12 stanze. La colazione gourmet con i prodotti del territorio è sicuramente uno dei pezzi forti.

Spostandoci in Toscana ad una decina di minuti dal centro di Montepulciano nella tranquillità più assoluta della Val di Chiana, il delizioso agriturismo di Podere Casanova, annesso all’omonima e rinomata cantina è un vero e proprio paradiso di relax. La sua posizione strategica nel cuore della Toscana di certo è un altro punto a favore da tenere in considerazione.

Merita sicuramente anche l’Agriturismo con vista a Montescudaio da cui è possibile godere di una vista incredibile sulla Val di Cecina. Lombardia, Piemonte e Sicilia sono le altre regioni che hanno dei posti di questo genere. Dormire fra le vigne in Franciacorta o nella Casa sull’albero in Monferrato non capita tutti i giorni. Stesso dicasi per la Boutique hotel in Sicilia tra le campagne di Noto e la Riserva Naturale di Vendicari. Insomma la scelta è ampia. Tutto dipende dal tipo di esperienza che si vuole vivere.