Mille euro in più ai dipendenti che avranno figli, l’iniziativa per incentivare le nascite

Una busta paga più ricca ai dipendenti che avranno figli. Ecco l’interessante iniziativa di un’azienda campana per contrastare il preoccupante calo delle nascite.

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un preoccupante calo delle nascite, nel nostro Paese. Stando ai dati del nuovo report Istat Indicatori demografici Anno 2022, la natalità per la prima volta dall’Unità d’Italia, è scesa sotto le 400 mila unità, attestandosi a 393 mila. “Questa diminuzione – viene evidenziato nel report – è dovuta solo in parte alla spontanea o indotta rinuncia ad avere figli da parte delle coppie, in realtà, tra le cause pesano tanto il calo dimensionale quanto il progressivo invecchiamento della popolazione femminile nelle età convenzionalmente considerate riproduttive (dai 15 ai 49 anni)”.

Dunque, complici una serie di fattori, prosegue la tendenza alla riduzione dei progetti riproduttivi, già in corso da diversi anni in Italia. Alla luce di questi numeri preoccupanti, fa notizia l’iniziativa di un noto centro di riabilitazione di Nocera Inferiore, in Campania, che riconoscerà un bonus di mille euro in busta paga ai dipendenti che avranno figli.

In realtà, Villa dei Fiori, questo il nome dell’azienda che non vuole restare indifferente allo spaventoso calo demografico, ha già staccato i primi due assegni in onore di due nuovi nati a due fisioterapisti dipendenti.

Mille euro in più a chi avrà figli

Stando ai dati emersi agli Stati Generali della Natalità che si sono svolti di recente, nel giro di soli otto anni si conta un milione e mezzo di italiani in meno e nel giro di quarant’anni potrebbero arrivare a 11 milioni. A questo spaventoso calo demografico, i vertici di Villa dei Fiori, un centro di riabilitazione d’eccellenza in Campania, hanno scelto di non restare indifferenti, lanciando un’iniziativa volta ad incentivare le nascite.

L’azienda, infatti, ha deciso di premiare economicamente i propri dipendenti che sceglieranno di diventare genitori, accreditando una somma extra di mille euro in busta paga per ogni nuovo nato. L’iniziativa, partita lo scorso maggio, è la prima in assoluto in Campania, per cui, la notizia ha fatto letteralmente il giro del web. “La nostra, prima volta in Campania – spiegano i vertici dell’azienda di Nocera Inferiore – è un’iniziativa controcorrente, visto che purtroppo, siamo più abituati a sentire di aziende che tendono a licenziare le dipendenti che vogliono diventare madri. Le aziende che invece incentivano la natalità sono pochissime, non ci si può nascondere dietro la solita frase non possiamo farci niente. Non è vero, ognuno può fare qualcosa”.

“Noi di Villa dei Fiori – hanno evidenziato – lavoriamo per le persone, ci dedichiamo ad affrontare nel miglior modo possibile malattie gravi e disabilitanti. La persona è al centro di ciò che facciamo. L’attenzione al lato umano è parte essenziale del nostro lavoro e del nostro modo di pensare. E’ giusto che lo sia anche per i dipendenti, che sono parte della nostra comunità. Aiutarli nella sfida più bella, quella di avere un figlio, significa trasmettere un messaggio di fiducia e vicinanza”.