Lotta serrata al “pezzotto”, cosa prevede la nuova legge anti pirateria

Approvato il disegno di legge per contrastare la pirateria online. Ecco come il Governo fa la guerra al “pezzotto”.

E’ stato approvato all’unanimità, con 140 voti del Senato, il nuovo disegno di legge 621 per contrastare il fenomeno della pirateria online, sia audio – video che editoriale. Il Ddl, già soprannominato anti – pezzotto, è, dunque, definitivo e verrà pubblicato presto in Gazzetta Ufficiale, per entrare effettivamente in vigore quindici giorni dopo.

La nuova legge promette una lotta serrata alla pirateria online, inasprendo le pene e le sanzioni per chi trasmette e per chi riceve in modo non legale contenuti in streaming.

In particolare, il provvedimento sancisce il rafforzamento delle pene per chi trasmette e chi usufruisce di contenuti tutelati dal diritto d’autore come partite di calcio, spettacoli e giornali. In più, vengono incrementati i poteri dell’Autorità Garante, ovvero l’AgCom, che se fino ad ora poteva agire solo dopo aver ascoltato le ragioni dei truffatori, con la nuova legge potrà intervenire in maniera più decisa e tempestiva nei confronti di casi di pirateria online.

Cosa prevede la legge anti pirateria

Come abbiamo anticipato, il nuovo disegno di legge prevede l’inasprimento delle sanzioni per entrambi i volti della pirateria. Dunque, non solo per chi trasmette, ma anche per chi fruisce illegalmente di contenuti tutelati dal diritto d’autore. Nello specifico, il provvedimento prevede fino a tre anni di reclusione e 15 mila euro di multa per chi trasmette i contenuti, mentre, rischia una multa fino a 5 mila euro, chi ne fruisce.

Tra le novità più importanti, l’incremento dei poteri d’azione all’AgCom. In particolare, l’Autorità Garante potrà oscurare entro 30 minuti i siti che vengono colti in flagrante durante la diffusione di contenuti pirata. In più, gli utenti collegato saranno informati tramite un avviso dell’intervento dell’Autorità e di un eventuale segnalazione alla magistratura competente. Il tracciamento non avverrà più tramite i DNS, ma tramite indirizzo IP, pertanto, in caso di identificazione sarà molto più difficile sottrarsi.

La nuova legge è stata accolta con entusiasmo anche dall’Amministratore Delegato di Sky Italia, Andrea Dulio, che ha così commentato la notizia: “La legge antipirateria approvata dal Senato è un passo decisivo per contrastare un fenomeno che danneggia l’industria creativa e sportiva, distruggendo migliaia di posti di lavoro e alimentando la criminalità organizzata. La nuova legge permetterà di contrastare più efficacemente questo fenomeno e di riaffermare la legalità a tutela di tutti coloro che fruiscono legittimamente dei loro contenuti preferiti”. Ha espresso grande soddisfazione anche Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura: “…Un altro grande risultato a difesa della creatività e delle opere frutto dell’ingegno, che sono linfa vitale per la crescita culturale ed economica del nostro Paese”.