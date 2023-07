Dormire con il ventilatore acceso fa davvero così male? Il parere degli esperti è spiazzante

Si tratta di un interrogativo che affligge molti italiani durante il periodo estivo. Vediamo cosa dicono gli esperti in merito e se conviene o meno dormire con il ventilatore acceso

Affrontare il caldo notturno durante l’estate non è un’impresa semplice. Anzi, può essere ancor peggio che di giorno. Infatti questo fattore può andare ad inficiare e non poco sulla qualità del sonno e la mattina non ci si risveglia con la giusta carica per affrontare le attività quotidiane.

Chi ha i condizionatori può essere avvantaggiato, anche se in questa fase sono piuttosto onerosi. Per questo ci si può affidare ai ventilatori che consumano di meno, ma non garantiscono la stessa resa. Può essere comunque un buon compromesso per resistere all’afa e al contempo evitare di spendere troppo in bolletta.

Ventilatore acceso di notte: quali sono gli effetti per la salute?

C’è però un’altra considerazione da fare in merito a ciò, ovvero se è salutare dormire con i ventilatori puntati addosso. In alcune serate particolarmente calde è necessario utilizzarli un po’ di più, ma sarebbe opportuno non esagerare, almeno secondo le più diffuse credenze popolari.

Ma qual è la verità in merito? La risposta ad onor del vero è complicata. Ci sono sicuramente dei benefici a dormire con il ventilatore acceso come il rumore bianco che può aiutare a dormire meglio e la temperatura che può essere un po’ più fresca e la circolazione dell’aria può tenere lontani i cattivi odori.

Vanno però valutati anche gli aspetti negativi e alcuni di essi riguardano la possibilità di potersi ammalare. Seppur secondo il dottor Len Hovitz pneumologo del Lenox Hilla Hospital di New York non c’è niente di tossico in un ventilatore, al contempo il loro movimento può far evaporare l’umidità dalla bocca e dai passaggi nasali asciugandoli.

Inoltre i ventilatori possono anche far circolare la polvere il che potrebbe disturbare le persone soprattutto se soffrono di allergie. Per effetto di ciò basta tenerlo a debita distanza per scongiurare gli effetti collaterali più pesanti. L’ambiente in cui lo si predispone deve essere il più pulito possibile in modo che lo strumento non raccolga troppa polvere e allergeni.

Il ventilatore stesso andrebbe pulito visto che spesso tra le sue pale si accumula un po’ di sporcizia che sarebbe meglio non respirare. Il rischio che possano arrivare in tutta la camera diventa poi piuttosto alto. Insomma con la giusta manutenzione ci si può avvalere di questo fedele alleato per contrastare il caldo estivo.