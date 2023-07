Bonus animali per cure veterinarie di cani e gatti: non lo avete ancora chiesto? Ecco come fare

Si tratta di una curiosa iniziativa comunale che può essere utile a tante famiglie che hanno in casa degli amici pelosetti. Vediamo dove è possibile ciò e quali condizioni

Avere a disposizione un sostegno per poter curare al meglio i propri animali domestici può essere un vero e proprio toccasana al giorno d’oggi. A livello nazionale non si muove molto in tal senso, ma le iniziative dei singoli comuni possono rivelarsi fondamentali in questa fase di continui rincari.

Il Comune di Modena ad esempio ha dato vita alla seconda edizione del bando “Bonus animali”. Si tratta di un supporto per le famiglie che hanno sostenuto le spese per le cure veterinarie del proprio cane o gatto. Il contributo può arrivare fino ad un massimo di 200 euro per nucleo, il che è piuttosto positivo.

Bonus animali: a quanto ammonta e come richiederlo

L’iniziativa è stata approvata nei giorni scorsi dalla Giunta comunale su proposta dell’assessore all’Ambiente Alessandra Filippi. Lo scorso anno sono state ammesse 156 domande per un totale di 26.361 euro dispensati. Anche per via dell’aumento dei costi dell’energia che di fatto hanno portato gli italiani a dover mettere da parte maggiori finanze per pagare le bollette, il Comune di Modena ha voluto riproporre l’idea.

Il fondo complessivo che sarà messo a disposizione per il 2023 è di 30.000 euro, quindi una cifra pressappoco simile a quella della prima edizione. Il bando copre le spese veterinarie sostenute dalle famiglie per i propri cani e gatti dal 1 ottobre 2022 al 30 settembre 2023. Per richiedere l’aiuto non bisogna fare altro che andare sul sito ufficiale del Comune di Modena nell’apposita sezione dedicata all’ambiente e agli animali.

Possono avanzare la richiesta i cittadini di Modena che hanno un cane o un gatto iscritto presso l’Anagrafe regionale degli animali d’affezione (Araa) e che hanno un Isee inferiore a 17.000 euro. La somma massima dispensabile è di 150 euro che può aumentare a 200 euro qualora l’animale sia stato adottato in un canile o gattile del Comune di Modena. Ogni famiglia può avanzare la propria domanda per massimo due animali.

C’è tempo fino al 10 ottobre per espletare la pratica. È indispensabile avere lo SPID per accedere al portale online dell’Amministrazione. In alternativa va bene anche la CIE (Carta d’Identità elettronica). Vanno necessariamente allegate le copie delle ricevute delle spese veterinarie effettuate e una volta inviato il tutto non resta che aspettare la fine dell’anno quando sarà redatta la graduatoria dei richiedenti e successivamente saranno distribuiti i compensi spettanti.