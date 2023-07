Pensione di invalidità e quattordicesima sono compatibili? Forse esiste un modo

Contribuenti che percepiscono la quattordicesima mensilità: vi sono inclusi anche i percettori di pensione di invalidità civile?

La quattordicesima è una mensilità bonus che il lavoratore percepisce in aggiunta alle dodici canoniche che fanno riferimento ai mesi dell’anno e alla nota tredicesima che viene erogata nel mese di dicembre. La quattordicesima arriva durante il mese di luglio e corrisponde quasi all’intero importo dello stipendio netto del dipendente, da qui il conteggiarla come un’ulteriore mensilità percepita.

Oltre ai lavoratori, percepiscono la 14esima molti contribuenti che sono stati in attività precedentemente. Ci si è chiesto se anche i percettori di pensione di invalidità civile potessero rientrare in questa categoria.

A quanto pare la risposta è no. Le due cose sono apparentemente incompatibili, tranne poi il verificarsi di alcuni specifici casi.

Quali sono le eccezioni

Esistono dunque delle eccezioni all’incompatibilità tra pensione e 14esima. Hanno diritto a questo contributo gli invalidi civili solo se sono titolari di:

assegno ordinario di invalidità – questa prestazione viene solitamente erogata al lavoratore che ha un’invalidità del 67% almeno, cioè una riduzione lavorativa di almeno un terzo. Per ottenerla bisogna aver maturato almeno 5 anni di contributi ed è comunque possibile continuare a lavorare nonostante si percepisca tale pensione.

– questa prestazione viene solitamente erogata al lavoratore che ha un’invalidità del almeno, cioè una riduzione lavorativa di almeno un terzo. Per ottenerla bisogna aver maturato almeno 5 anni di contributi ed è comunque possibile continuare a lavorare nonostante si percepisca tale pensione. pensione di inabilità – prestazione che viene erogata a chi dimostra la propria completa inabilità all’attività lavorativa.

Oltre a queste eccezioni, bisogna considerare che i pensionati che possono avere diritto alla percezione della quattordicesima mensilità devono comunque aver compiuto il 64esimo anno di età.

Oltretutto, trattandosi di un contributo basato sulla redditività, la sua assegnazione si basa anche sul reddito percepito dai pensionati in questione. Il reddito dovrà essere non superiore ai 10.992,93 euro. Superata questa soglia spetteranno al contribuente quote molto minori di 14esima fino poi allo zero.

Cosa vuol dire percepire la 14esima ai fini fiscali

La quattordicesima è un’indennità diretta ai lavoratori e non fa reddito ai fini fiscali. Dunque essa non avrà un peso nella dichiarazione dei redditi come elemento aggiuntivo allo stipendio.

Solitamente essa viene erogata a luglio, ma per coloro che compiono il 64° anno di età dal 01 agosto in poi, l’erogazione di suddetto contributo avverrà solo durante il mese di dicembre 2023.

Per qualsiasi informazione maggiormente dettagliata si consiglia di rivolgersi ai siti specializzati o ai professionisti del settore, quali commercialisti e Caf.